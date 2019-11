Gemummificeerd lichaam gevonden in badkuip van oude vrouw

In het Franse Mont-Saint-Aignan, dichtbij de stad Rouen, is vrijdag in het bad van een oude vrouw een gemummificeerd lichaam aangetroffen. Ze zegt dat

Reacties

29-11-2019 10:26:45 venzje

Ze zal er zelf misschien ook niet al te fris meer bijgezeten hebben, als ze al zes jaar niet meer in bad is geweest.

29-11-2019 11:15:18 Mamsie

@venzje : Misschien legde ze haar zoon dan eventjes ergens anders?

29-11-2019 12:38:03 botte bijl

Quote:

Het parket wil niets kwijt over de zaak, en zegt enkel dat het onderzoek nog maar net gestart is.

dit verhaal is zo al WaarMaarRaar genoeg, dus dat die houten vloer de zaak nu gaat onderzoeken, dat kan er ook nog wel bij dit verhaal is zo al WaarMaarRaar genoeg, dus dat die houten vloer de zaak nu gaat onderzoeken, dat kan er ook nog wel bij

29-11-2019 12:42:50 venzje

@botte bijl : Hmmm... veel interieurwerk bij de overheid. Misschien gaat de kamer zelfs wel vragen stellen aan het kabinet.

29-11-2019 12:47:28 botte bijl

@venzje :

hopelijk gaan ze niet te veel aan de weg timmeren met het leed van die oude vrouw en haar zoon hopelijk gaan ze niet te veel aan de weg timmeren met het leed van die oude vrouw en haar zoon

