Wat moet school met leerling (14) die 900 euro op zak heeft?

Wat moet je als school met een 14-jarige leerling met 900 euro op zak en allerlei dure spullen? Het Osse Maasland College koos er voor de politie in te schakelen. Goede keuze?



Bijna 900 euro, allerlei kostbare spullen als de nieuwste iPhone, een kekke Apple Watch en zo'n beetje de allerduurste en hipste airpods. En dan ook nog eens peperdure merkkleding. Redelijk opmerkelijk dat een leerling daarmee pronkt en naar school komt. En al helemaal als die jongen ‘slechts’ 14 jaar is.



Voor de rector van het Maasland College in Oss reden genoeg om opheldering te vragen naar de herkomst. Die verklaring bleef uit, waarop de politie werd ingeschakeld. Die nam de jongen donderdagmiddag mee.



Zoals te doen gebruikelijk bij dit soort zaken, wordt er op sociale media flink gereageerd. De jongen krijgt steun, maar ook kritiek. De school wordt geprezen, maar ook verguisd omdat de politie is ingeschakeld. En de politie moet ‘grote boeven’ vangen, in plaats van met kinderen.



Dat de actie van de school bekritiseerd wordt, noemt de Vereniging van Scholen in het Voortgezet Onderwijs (VO-raad) onterecht. Woordvoerder Stan Termeer noemt de stap van het Maasland College verstandig. ,,Van zo'n situatie kun je vermoeden dat het niet pluis is. En als de jongen niks kan verklaren, is het een logische stap dat de politie erbij gehaald wordt.”

Rector Ivo Vis van het Maasland College noemt het ‘gewoon niet normaal’ dat een kind van 14 jaar met zoveel geld en dure spullen op zak loopt. Hij schakelde donderdagmiddag de politie in die de jongen meenam vanwege de verdenking van witwassen, het uitvoeren van transacties om de illegale herkomst van geld te maskeren.



Volgens de politie had de jongen geen goede verklaring hoe hij aan het geld en de spullen kwam. En ook zijn pleegmoeder, die zich de laatste maanden grote zorgen maakt over haar zoon, wist dat niet. De jongen is overigens vrijdagavond weer vrijgelaten. Volgens de politie blijft hij verdachte en gaat het onderzoek in de zaak verder. Alle spullen zijn in beslag genomen.

Volgens Stichting School & Veiligheid en de VO-raad doen scholen er van alles aan om een veilige schoolomgeving te realiseren. Enerzijds om de rust op school te bewaren maar ook uit oogpunt van de beeldvorming, want het imago van een school krijgt een flinke deuk als duidelijk wordt dat jongeren op het schoolplein worden geronseld door criminelen.



Stan Termeer, woordvoerder van de VO-raad: ,,Scholen staan midden in de maatschappij en daar gebeurt van alles. En dus is het niet vreemd dat een school de politie inschakelt als ze er zelf niet uitkomen. Een school mag dat doen als er een redelijke verdenking is van een overtreding of misdrijf.”



Die mening is ook CDA-Kamerlid Rene Peters, voormalig schoolbestuurder en oud-wethouder in Oss, toegedaan. ,,Het is natuurlijk niet normaal dat je, ook niet als je een hele handige jongen bent, met bijna 900 euro op school komt. Dan is het logisch dat een school met zo'n jongen en ouders praat. En als er dan geen goede verklaring komt, dan kun je als school niks anders dan de politie inschakelen.” Peters juicht ook een goede samenwerking tussen scholen en politie toe. ,,Dan kun je wellicht nog heel wat criminele carrières in de knop breken.”

Hmmm.... Ja en nee, ik vind dat de school allereerst de ouders/opvoeders van de knul hadden moeten benaderen. Daarna, indien deze mensen ook geen idee hadden waar het allemaal vandaan komt, had de politie ingeschakeld mogen worden.



Op zich vind ik het dus niet verkeerd, maar ze hebben IMHO een essentiële stap overgeslagen. Dat maakt het dan weer minder goed..



Edit: Heb 't nog een keer gelezen en nou lijkt het er op dat men de politie heeft ingeschakeld nadat ook de pleegmoeder geen sluitende verklaring had voor de rijkdom van de pleegzoon.. Tja, in dat geval kan ik de school eigenlijk alleen maar gelijk geven.



Als ook de opvoeders geen idee hebben dan dien je het uit handen te geven en ik kan mij voorstellen dat ouders/pleegouders vaak niet de moed hebben om hun kind aan te geven bij de politie.



.



Een behoorlijk kromme zin.

Maar ik denk dat dat ook juist de bedoeling van de politie is. En die weet als geen ander dat de 'grote boeven' voor dit soort praktijken in toenemende mate jonge pubers inschakelen. De pleegmoeder is wel degelijk geraadpleegd, maar het is onduidelijk of dat vóór of na het inschakelen van de politie was.

Maar het was inderdaad wat onduidelijk..



Misschien dat de jongen in een zeer rijk pleeggezin woont, waar dit volkomen normaal is, al die luxe?

als ook de pleegmoeder hiervoor geen verklaring heeft en denkt dat er iets niet klopt, dan is het inschakelen van de politie het enige dat nog kan. op die leeftijd krijg je al dat geld en die spullen niet bij elkaar met krantenwijken en supermarktbaantjes, dus er is iets heel raars aan de hand

