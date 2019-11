82-jarige ex-bodybuildster pakt inbreker stevig aan

“Hij koos het verkeerde huis uit”, verklaarde een 82-jarige dame aan tv-zender Fox nadat ze bezoek had gekregen van een inbreker. De oma bleek een bodybuildster op rust te zijn en verkocht de inbreker het pak slaag van zijn leven.



Willie Murphy uit Rochester in de Amerikaanse deelstaat New York verklaarde dat ze zich donderdagavond opmaakte om naar bed te gaan toen iets na 23 uur een man op haar voordeur klopte. “Bel alstublieft een ziekenwagen”, klonk het. “Ik ben ziek, ik ben ziek!”



Murphy belde de politie en deed de deur niet open. Toen werd de man kwaad. “Ik hoorde kabaal en dacht ‘Wat is dat in godsnaam?’. Toen merkte ik dat hij de deur gebroken had.”



De inbreker had een fatale fout begaan: Murphy is immers een bekroonde oud-bodybuilder die nog elke dag gaat fitnessen. “Hij koos het verkeerde huis uit”, aldus de potige dame. Ze verstopte zich in haar huis terwijl de inbreker rondsnuffelde. Vervolgens sloeg ze hem met een tafel. “Toen hij neerging, ben ik op hem gesprongen.” Daarna greep ze een fles shampoo en kneep de fles leeg in zijn gezicht. De man kreeg nadien ook nog slaag van Murphy, die zich van een bezemsteel bediende.



De nachtmerrie eindigde voor de man toen de agenten ter plaatse aankwamen. Hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Murphy werd geprezen door de politie: “De agenten wilden selfies met mij”, zei ze. Toen ze vrijdag naar de fitness ging werd ze als een heldin onthaald.

Reacties

27-11-2019 00:07:12 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.496

OTindex: 330



Ach jee, die arme inbreker! Wat zal die blij zijn geweest dat de politie eindelijk op kwam dagen! Whooohooo!! Go Granny Go!Ach jee, die arme inbreker! Wat zal die blij zijn geweest dat de politie eindelijk op kwam dagen!

27-11-2019 00:15:31 Khitchakut





Willy Murphy De kloeke dame IRL. Geloof maar dat die inbreker zich kapot schaamt..

27-11-2019 00:31:07 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.496

OTindex: 330





Laatste edit 27-11-2019 00:32 @Khitchakut : Ik krijg een error..."The request could not be satisfied" Je hebt blijkbaar een onverzadigbaar verzoek gestuurd...

27-11-2019 01:02:43 Khitchakut





Hier een andere, misschien doet deze het wel bij jou..



Sterke dame.. @HoLaHu : Dat is vreemd want als ik op de link klik krijg ik gewoon de dame te zien? Denk dat de error aan jouw kant zit lieverd..Hier een andere, misschien doet deze het wel bij jou..

