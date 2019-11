Verliefd op het Zuiderzeemuseum: 52 keer in een jaar bezocht

ENKHUIZEN - 52 keer in één jaar hetzelfde museum bezoeken. Het klinkt voor veel mensen als een nachtmerrie, maar voor Frederiek van Rhijn uit Nieuwerkerk aan den IJssel is het een traktatie. Wekelijks bezoekt ze het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, daar heeft ze zelfs een treinreis van ruim twee uur voor over.



Zolang duurt de rit namelijk van haar woonplaats naar Enkhuizen. ''Je kan het zo gek niet verzinnen, maar hier is het gewoon'', aldus Frederiek. Haar liefde voor de West-Friese stad gaat behoorlijk diep. Toch zou ze er niet willen wonen: ''Nieuwerkerk aan den IJssel is voor mij een prima uitvalsbasis.''



In haar omgeving wordt ook wel gevraagd waarom ze zo vaak naar hetzelfde museum gaat. Voor de mensen die het vele bezoek van haar als gek beschouwen, heeft Frederiek een goed advies: ''Gewoon komen, gewoon doen.''

Reacties

28-11-2019 18:34:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.484

OTindex: 74.188

Ja, met een museum jaarkaart is dat nog te doen.

28-11-2019 19:11:00 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.294

OTindex: 33.063

@Mamsie :

voor de trein heeft ze misschien ook een vorm van voordeelkaart voor de trein heeft ze misschien ook een vorm van voordeelkaart

