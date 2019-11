Nieuwe trend dankzij Greta Thunberg: liften per zeilboot

De zestienjarige klimaatactiviste Greta Thunberg is inmiddels weer op weg naar Europa. Ze wist vanuit de Amerikaanse staat Virginia een lift te krijgen op een Australische catamaran. Met deze lift hoopt Greta op tijd in Madrid te zijn voor de COP25, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, die daar van 2 tot 13 december gehouden wordt. Het is Greta binnen drie maanden twee keer gelukt om een trans-Atlantische lift op een zeilboot te regelen. En daarmee heeft ze volgens de Britse krant the Guardian een nieuwe trend gezet: liften per zeilboot of maritiem liften.





Lift per zeilboot

Tot nu toe was deze manier van transport voorbehouden aan een select clubje fanatiekelingen, die graag zeilervaring wilden opdoen onder verschillende omstandigheden en op verschillende routes. Er was slechts een enkeling, die een lift per zeilboot zocht om de Atlantische oceaan zo klimaatneutraal mogelijk over te steken. Denk bijvoorbeeld aan klimaatwetenschapper Joep van Dijk, die klimaatneutraal naar zijn nieuwe baan in Boulder (Colorado, VS) reisde en hiervoor ging liften per zeilboot.



Explosieve groei

In The Guardian is te lezen hoe de Faceboekgroep Sailboat Hitchhikers and Crew Connection sinds de overtocht van Greta buitenproportioneel snel is gegroeid. Hier kunnen reizigers een lift vinden en eigenaren van zeilboten bemanning. “Het is voor beide partijen voordelig,” zegt Daniel Krause in de krant. “Als reiziger krijg je een (bijna) gratis rit en de eigenaar van de boot krijgt iemand aan boord, die kan helpen met de nachtdienst, het aanleggen in de haven, het voor anker gaan of andere manoeuvres met de boot.”



Newbies zonder zeilervaring

Nadeel van deze nieuwe trend van liften per zeilboot is alleen wel, dat veel van deze ‘newbies’ niet echt (veel) zeilervaring hebben. Ze vragen bijvoorbeeld om een lift in ruil voor hun kookkunsten, maar worden vervolgens zeeziek of zelfs claustrofobisch. De ruimte op zo’n boot is natuurlijk beperkt en je kan er niet zomaar van af.



Afhankelijk van het weer duren de vaartochten soms dagen en soms weken. Eenmaal op weg kan je niet zomaar omkeren. Bovendien zorgen de weersomstandigheden er soms voor dat de route wordt verlegd. Hierdoor is de reistijd en soms ook de bestemming variabel en dat is iets waar we in deze moderne vliegtijd misschien nog even aan moeten wennen. Zo heeft Joep van Dijk er 3 maanden over gedaan om in Boulder aan te komen. “Ik heb een ander perspectief op tijd gekregen. Zo vind ik het niet erg meer om twee dagen in de trein te zitten.”



Voorbereiding

Joep vond de overtocht overigens best zwaar, omdat hij behoorlijk zeeziek was. Hij dacht er meerdere malen aan om de handdoek in de ring te gooien. Het zou dan ook geen slecht idee zijn om eerst een kleine testvaart te ondernemen en een drankje met de rest van de bemanning te doen, voordat je aan een grote overtocht over de oceaan begint. Het is en blijft een kleine ruimte waarin je boven op elkaars lip leeft. En met een beetje pech krijg je ook nog eens te maken met slechte weersomstandigheden.



De toekomst van de reisindustrie

Het liften per zeilboot sluit perfect aan bij de trend van een milieuvriendelijke levensstijl, die met name steeds meer jongeren omarmen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat startups in dit gat van ecovriendelijk reizen proberen te springen. In Groot-Brittannië wil VoyageVert een milieuvriendelijke lijndienst tussen Southhampton en New York opzetten. In Nederland wil de startup GreenTickets de reisindustrie veranderen, omdat jongeren niet meer willen vliegen.





Reacties

28-11-2019 14:05:27 botte bijl

hoeveel zeilboten nemen lifters mee

28-11-2019 14:20:49 Emmo

Op zich geen slecht idee, alleen heeft de moderne jeugd geen enkel benul hoe het op een schip toegaat. Dat merk ik aan de leerlingen die ik zo af en toe tegenkom. En die hebben er zelf voor gekozen en zijn tot op zekere hoogte voorbereid. @Mamsie : Aangename jongedames zullen er ook geen moeite mee hebben een plekje te vindenOp zich geen slecht idee, alleen heeft de moderne jeugd geen enkel benul hoe het op een schip toegaat. Dat merk ik aan de leerlingen die ik zo af en toe tegenkom. En die hebben er zelf voor gekozen en zijn tot op zekere hoogte voorbereid.

28-11-2019 14:24:59 venzje

Een vriend van mij deed dat al in de jaren '70. Hij liftte van Spanje naar de Canarische Eilanden, en van daar met een andere boot verder naar Brazilië. (Hij kon overigens prima zeilen.)



In de VS liftte hij zelfs met vliegtuigjes mee. Rijke zakenlieden, artsen e.d. bleken het vaak wel leuk te vinden om in hun Cessna of Piper een lifter mee te nemen, als die hen aansprak bij de ingang van het plaatselijke vliegveldje.



Laatste edit 28-11-2019 14:25

28-11-2019 14:55:48 Mamsie

En ach, die leerlingen, die zijn er toch om te leren wat ze nog niet weten.



In gedachten zit ik stiekempjes met je mee te reizen.



In een grijs verleden, heel lang geleden zat Papsie bij een modelbouwvereniging en een van de leden daar was kapitein op een sleepboot, een En Avant.

En daar mocht ik een dagje meevaren in het Dordtse havengebied waar werk te doen was. Geweldig vond ik dat, van alles was er te zien vanuit een prachtige optiek,vanaf de sleepboot.

Ik heb dat een onvergetelijke dag gevonden waaraan ik nog steeds met plezier terugdenk. @Emmo : Je kunt die Greta toch moeilijk bij de aangename jongedames indelen...En ach, die leerlingen, die zijn er toch om te leren wat ze nog niet weten.In gedachten zit ik stiekempjes met je mee te reizen.In een grijs verleden, heel lang geleden zat Papsie bij een modelbouwvereniging en een van de leden daar was kapitein op een sleepboot, een En Avant.En daar mocht ik een dagje meevaren in het Dordtse havengebied waar werk te doen was. Geweldig vond ik dat, van alles was er te zien vanuit een prachtige optiek,vanaf de sleepboot.Ik heb dat een onvergetelijke dag gevonden waaraan ik nog steeds met plezier terugdenk.

28-11-2019 14:58:33 stora

@Mamsie , dus je was dekmatroos in je jonge jaren

28-11-2019 15:05:18 Mamsie

De overige clubleden spraken er wél een beetje schande van. Je weet, de mensen houden wel van een praatje.

Ik kwam gisteren die man nog tegen in de supermarkt, ook gepensioneerd, en nog even gezellig staan kletsen. @stora : Nee, er werd niemand gedekt.De overige clubleden spraken er wél een beetje schande van. Je weet, de mensen houden wel van een praatje.Ik kwam gisteren die man nog tegen in de supermarkt, ook gepensioneerd, en nog even gezellig staan kletsen.

28-11-2019 15:43:47 stora

@Mamsie , mensen praten toch wel.Anders zoeken ze wel een drama.

