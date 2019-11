Spandoek NEC geweigerd om woord zwart

Een spandoek van NEC-aanhangers met daarop de tekst ‘Zwart is de mysterie en de kracht van de magie’ is vrijdagavond voorafgaand aan de uitwedstrijd van hun club tegen Helmond Sport geweigerd. Voorzitter Jeroen Rengers van Supportersvereniging NEC bevestigt een bericht van die strekking van de Stentor. Waarom het spandoek werd geweigerd, weet hij niet.Een NEC-supporter zegt op Twitter dat er in het uitvak doeken zijn geweigerd waar de teksten ‘rood, groen en zwart’, de kleuren van de club. De supporter beweert dat ze zijn ingenomen omdat het woord ‘zwart’ aanstootgevend zou kunnen zijn. Hart van Nederland kon de supportersvereniging nog niet bereiken voor een uitleg.