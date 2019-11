Vrouw rookt sigaretje tijdens schoonmaak café Torengalm en krijgt 1.435 euro boete: “Dit is een heksenjacht”

1.435 euro. Dat moet Dirk Vlaeminck ophoesten nadat inspecteurs van de FOD Volksgezondheid zijn vrouw betrapten met een sigaret toen ze het café opru

Reacties

28-11-2019 09:10:44 Khitchakut

Ik ben het met de eigenaar eens, het is een heksenjacht. Anderzijds hadden ze verstandiger moeten zijn, ze weten donders goed dat er niet gerookt mag worden in die ruimte, ook niet als ze gesloten zijn!



Gezien de geschiedenis tussen hen en de FOD Volksgezondheid geloof ik graag dat men nu een zeer stevige boete heeft geprobeerd op te leggen. Wellicht dat een tocht naar de rechter deze boete zou kunnen verlagen, maar echt geloven doe ik dat niet, fout is fout..

28-11-2019 09:44:45 Cubbie

Tja, als je "lak" aan de wetgeving hebt en probeert om deze te omzeilen door maar gewoon boetes te betalen van "donaties" van rokers, kun je er op rekenen dat ze je veel vaker gaan controleren dan normaal.



Kun je ze wel beschuldigen van een heksenjacht, maar in mijn ogen heb je daar zelf om gevraagd.



Ik heb jaren gerookt (en intussen ook alweer 2 jaar gestopt). Ik weet als geen ander hoe vervelend het is om steeds naar buiten te moeten of naar vaak slecht geventileerde rookruimtes gestuurd te worden. Maar ik heb ook altijd alle begrip voor mensen gehad die gewoon last van mijn rook hadden en erger: Gezondheidsproblemen kregen door mijn slechte gewoontes!



Dus gewoon niet roken in openbare ruimtes waar niet-rokers komen. Ook niet al ben je er de eigenaar van.

28-11-2019 09:46:06 stora

Dit is dan in Belgie, waar de wet net is ingegaan.

Toen de wet net was ingegaan in Nederland is er zelfs een dikke boete uitgedeeld voor een poster van een reclamemerk (ik dacht van een poster van marlboro) die op een kantoor hing.

Zonder eerst een waarschuwing te geven.



