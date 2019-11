Excuus van fietser die door rood rijdt: ik heb een haai in mijn tas!

Politieagenten horen de gekste smoesjes voor overtredingen. Het verhaal van een Vlissingse fietser die zaterdagavond werd aangehouden omdat hij voortdurend door rood reed, sloeg alles maar bleek niet gelogen. Hij had namelijk een levende haai in zijn tas, meldde hij de dienders, en kon daardoor niet remmen.Politieteam Walcheren bericht over het opmerkelijke voorval op Facebook. Agenten zagen hoe de man zich met gevaar voor eigen leven een weg baande door donker Vlissingen, daarbij rode verkeerslichten negerend. Hij werd staande gehouden en gevraagd naar de reden van zijn gedrag. ,,Ik heb een vis in mijn tas en kon daardoor niet remmen", antwoordde de man. Hij liet vervolgens weten dat het om een haai ging.Toen agenten vervolgens vol ongeloof de tas inspecteerden, zagen ze inderdaad een kunststof ton met daarin een kleine levende haai voor in een aquarium.Van de verbazing bekomen hebben de agenten de man naar huis ge√ęscorteerd, waar de haai in goede gezondheid in het aquarium is gezet. Het is niet bekend of de man is bekeurd voor het door rood rijden.