Batenburgers wonen ver weg van de brandweer: Zorg dat je huisnummer zichtbaar is

BATENBURG - Inwoners van Batenburg moeten zichzelf kunnen redden bij een brand. De brandweer moet van ver komen en is 10 minuten langer onderweg naar het stadje in de gemeente Wijchen dan de landelijke norm. Daarom worden de huizen dit en volgend weekend grondig gecontroleerd op brandveiligheid.

Bij het bezoek van de brandweer worden de woningen op een aantal punten gecheckt. Veel daarvan liggen voor de hand, zoals de aanwezigheid van rookmelders. 'En waar we vooral nadruk op willen leggen is dat mensen een goed vluchtplan hebben. Dat ze weten wat ze moeten doen op het moment dat de rookmelder af gaat', vertelt Anne-Pauline Sak van brandweer Gelderland-Zuid.



Er zijn ook controlepunten die bewoners niet direct in verband brengen met brandveiligheid. 'Zorg dat je huisnummer goed zichtbaar is', adviseert Sak. 'Het is voor de brandweer heel fijn dat we meteen je adres kunnen vinden op het moment dat we aan komen rijden in de straat en dat we daar geen tijd aan verliezen.' (Anders moeten ze maar op de rook en de vlammen af gaan, red.)



Het huis van Frans Vermeulen en zijn gezin kreeg zaterdag als eerste een check. Hij heeft rookmelders, maar volgens de brandweer niet genoeg. 'In elke ruimte moet een brandmelder', weet hij nu. 'Dus dan moeten we dat doen.'



Dat de inwoners van Batenburg de checks door de brandweer belangrijk vinden, blijkt wel uit het feit dat zo'n zestig gezinnen om een controle gevraagd. 25 gezinnen krijgen dit weekend bezoek van de brandweer, de rest volgt volgende week zaterdag en zondag.

een zichtbaar huisnummer, dat is niet alleen daarvoor nuttig

Waar dat ontbreekt is ook vaak geen naambordje te vinden.

in gebouwen waar meerdere woningen hetzelfde huisnummer hebben (komt vaak voor in Duitsland en Zweden) is dat problematisch in gebouwen waar meerdere woningen hetzelfde huisnummer hebben (komt vaak voor in Duitsland en Zweden) is dat problematisch

@botte bijl : In Staphorst ook, waar vaak meerdere woningen achter elkaar op één langgerekt perceel staan. Een vriendin, die daar thuiszorg deed, had vaak de grootste moeite om het juiste huis te vinden.

@venzje : Op Stapperst kun je maar beter lokaal personeel inzetten, niet alleen om die reden.

