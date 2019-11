Man scheurt met lekke band door Nijmegen

NIJMEGEN - Een dollemansrit, zo omschrijft de politie de actie van een beschonken bestuurder die zaterdagavond werd aangehouden.

Agenten zagen op de Sint Annastraat een Mercedes met hoge snelheid richting het centrum rijden. De auto had toen al een lekke band. De politie maande de bestuurder tot stoppen, maar die reed door. Op de Weurtseweg reed de bestuurder meerdere bomen uit de grond.



Daar kon de bestuurder worden aangehouden nadat hij ook twee van zijn andere banden lek had gereden. Hij had gedronken en had een promillage van 0.75. De man bleek op de Kronenburgersingel ook al een Seat en een lantarenpaal te hebben geraakt.

