Gedumpte post Oldenzaal wordt alsnog bezorgd

De gedumpte post bij industrieterrein Hazewinkel in Oldenzaal wordt alsnog bezorgd. Dat zegt een woordvoerder van PostNL. De brieven en folders zijn bedoeld voor adressen in Hengelo. Het gaat onder meer om poststukken van de Rabobank, ING, Vitens, en Menzis.



Na een waarschuwing van een wandelaar heeft een teamleider van PostNL de honderden poststukken opgehaald. Hoe lang de spullen al op de grond lagen, is niet bekend. Op dit moment worden de brieven en pakketten gedroogd. Daarna wordt bekeken hoe de post zo snel mogelijk bij klanten kan worden bezorgd.



De spullen worden overdragen aan bezorgbedrijf Sandd, want de post werd via dat netwerk verstuurd. "Wij hebben de brieven opgehaald omdat we werden gebeld. Dan moet je snel handelen. Het gaat erom dat de post zo snel mogelijk bij mensen thuis wordt bezorgd", zegt een woordvoerder van PostNL. Volgens de woordvoerder is het uitzonderlijk dat er zo veel niet-bezorgde post in een keer wordt gevonden. Sandd was niet bereikbaar voor commentaar.



PostNL en Sandd zijn nu nog twee netwerken, maar hebben aangekondigd te gaan fuseren.

Reacties

27-11-2019 09:38:05 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.246

OTindex: 33.036

niet zouden bezorgen het zou raarder zijn als ze die poststukken, nu ze zijn teruggevonden,zouden bezorgen

27-11-2019 10:05:20 Khitchakut

Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat de verantwoordelijke postbezorger (m/v) maar beter naar een andere baan kan omzien, die haalt het einde van de dag niet

27-11-2019 10:46:06 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.194

OTindex: 4.819

Waarom hoor ik zoiets vaker over Sandd. Is het misschien omdat ze je betalen voor twee uur, terwijl je er vier uur werk aan hebt?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: