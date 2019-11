Pistachenotendopjeskunstwerken te bezichtigen in het Rensenpark

Ken je de pistachenotendopjeskunstenares nog? Het begon met een kunstwerk van een luipaard, gemaakt van 6289 dopjes van pistachenoten. Inmiddels heeft Tamara Meewisse nog twee kunstwerken gemaakt en nu vormt haar kunst een expositie bij Gallery Micksart in het Rensenpark in Emmen.Ze was allergisch voor noten en pinda's, maar ontgroeide die allergie. Toen ging ze de dopjes sparen. "Pistachenoten zijn de lekkerste nootjes. Dat had ik tijdens mijn allergie gemist en dus at ik het daarna heel veel", vertelt de Ericaanse. De dopjes stopte ze in glazen potten, omdat ze dat mooi vond staan op haar studentenkamer.Later kreeg ze de ingeving om er een kunstwerk mee te maken. Dat werd een luipaard van precies 6289 dopjes, die ze stuk voor stuk verfde en op een zwarte plaat plakte. Een paar maanden later creƫerde ze op dezelfde manier een uil en haar recentste pistachenotendopjeskunstwerk: een vos."Ik vind dieren gewoon leuk om te maken", legt Meewisse haar keuze voor beesten uit. Ze wist lang niet wat ze met de platen moest doen, maar uiteindelijk kregen ze een mooie expositie. De bosdieren hangen sinds deze week in de Micksart Gallerie in het Rensenpark in Emmen. Ze zijn daar gratis te bezichtigen.