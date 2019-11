Verklede man met pistool zet politie op het verkeerde been

Een man in een camouflagepak heeft medereizigers schrik aangejaagd in de trein. Hij bleek in het bezit van een zogeheten balletjespistool. Dat voorwerp lijkt sterk op een vuurwapen.

Verschillende agenten rukten uit naar het station in Assen. De man werd gecontroleerd en kon zijn weg vervolgen. Hij was onderweg naar de Dutch Comic Con in de Utrechtse Jaarbeurs, waar fans van strips, fantasy en games bijeen komen.

Reacties

26-11-2019 19:03:26 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.229

OTindex: 33.028

zo gekleed en met iets dat op een vuurwapen lijkt een trein instappen is maar een beetje dom

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: