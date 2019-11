Zilveren kwartje uit 1853 brengt 25.000 euro op bij Weespse veiling

WEESP - Een zilveren kwartje van Willem III uit 1853 heeft bij De Nederlandsche Muntenveiling in Weesp 25.000 euro opgebracht. Dat is volgens het veilinghuis een record.



Het antieke kwartje maakte deel uit van de collectie Nederlandse munten van een verzamelaar die onlangs is overleden. Volgens het veilinghuis begon de man op de lagere school in de omgeving van Dordrecht met het zoeken naar muntjes.



Die hobby leidde tot bijzondere collectie. De zeldzame munten brachten volgens het veilinghuis topprijzen op. "Dit is een ontzettend hoge prijs. Hiervoor was het hoogste bedrag dat er voor deze munt werd betaald zo'n 4.000 euro, dus dit is echt wel een andere prijsklasse", zegt een medewerker van de muntenveiling tegenover NH Nieuws.



Het zilveren kwartje had de man zelf overigens ook gekocht op een veiling.

Reacties

26-11-2019 11:17:03 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.467

OTindex: 74.128

Leuk kwartje. En kwart ton...

