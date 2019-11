Man verwekte in Gelderse vruchtbaarheidskliniek mogelijk 150 kinderen

Een gepensioneerde kinderarts runde in de jaren 70 en 80 vijftien jaar een vruchtbaarheidskliniek in het Gelderse dorp Oosterbeek. Eén van de spermadonoren heeft mogelijk 150 nakomelingen, schrijft De Gelderlander. Donorkinderen willen dat er beter toezicht komt op regels rondom spermadonatie.



Wensouders en spermadonoren konden van 1972 tot 1987 bij de kliniek terecht, een periode waarin er nog geen regels voor vruchtbaarheidsklinieken waren. In 1992 is het maximumaantal kinderen voor spermadonoren vastgesteld op 25. Tot 2004 kon er anoniem gedoneerd worden; daarna is dat verboden.



Medisch specialisten en ziekenhuizen verwezen volgens de krant vanuit heel het land door naar de kliniek. De arts zou donoren grotendeels in zijn eigen omgeving hebben geworven. Zo is te lezen dat hij bij mannen aanbelde en ze vertelde dat ze wensouders konden helpen. Ook vroeg hij patiënten van de huisartspraktijk die hij na zijn pensioen was gestart te doneren.



Bij een Arnhemse duikvereniging, waarvan veel leden zich medisch lieten keuren bij de arts, liepen volgens de Gelderlander meerdere donoren rond.



Kinderen die in de kliniek zijn verwekt, weten vaak niet van wie ze afstammen. De zoektocht naar hun biologische vaders verloopt moeizaam, vertellen ze aan de krant. Het is namelijk niet duidelijk of de administratie van de kliniek nog bestaat. De arts is inmiddels overleden en zijn weduwe weigert toelichting te geven op de activiteiten van haar man. Ook bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn geen donorgegevens van de Oosterbeekse kliniek bekend.



De Gelderlander sprak onder meer met een 82-jarige donor die naar eigen schatting 150 donorkinderen heeft verwekt. Hij leverde 15 jaar lang elke week sperma af aan de achterdeur van de kliniek. In eerste instantie zou hij bij elke donatie een boekenbon van 25 gulden hebben ontvangen, later werd dat een contant bedrag van 25 gulden.



“Het idee dat je in een keer misschien wel 150 halfbroers en -zussen hebt, vind ik heel heftig."

Betrokken vrouw tegen Omroep Gelderland.



Ook Omroep Gelderland sprak met twee vrouwen die zijn verwekt in de kliniek. Ze hebben hun biologische vader nog niet gevonden. Beiden zijn geschrokken van het nieuws dat één man mogelijk 150 nakomelingen heeft.



Inmiddels heeft de Partij van de Arbeid Kamervragen gesteld over de Oosterbeekse kliniek. Kamerlid Attje Kuiken roept minister Bruno Bruins van Volksgezondheid op om nakomelingen te helpen met hun zoektocht door onder meer DNA-profielen op te stellen.



De twee donorkinderen zeggen tegen Omroep Gelderland dat ze willen dat regels rondom spermadonatie beter worden nageleefd. "Er zijn wel regels en convenanten, maar daar is geen controle op."



Het is niet de eerste keer dat praktijken in vruchtbaarheidsklinieken landelijk aandacht trekken. In 2017 werd bekend dat twee mannen tegen de regels in sperma doneerden bij meerdere klinieken waardoor één van hen minstens 102 kinderen verwekte. Vorig jaar bleek dat de omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat, die zijn eigen sperma gebruikte om vrouwen te bevruchten, zeker 49 nakomelingen heeft.

