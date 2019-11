Hond rijdt uur lang rondjes in auto

Een hond in de Amerikaanse staat Florida heeft een uur lang rondjes gereden in de auto van zijn baasje. De hond reed in de stad Port St. Lucie een br

25-11-2019 10:15:52 Khitchakut





.



Laatste edit 25-11-2019 10:16 Heb het op FB gelezen en ik verbaasde mij er over?? Ik heb zelf diverse automaten gehad en ik moest ofwel een knop op de versnellingspook ingedrukt houden ofwel het rempedaal intrappen anders kon je niet schakelen! Dus hoe die hond het voor elkaar heeft gekregen de auto in "Drive" te schakelen is mij een raadsel!

25-11-2019 13:53:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.461

OTindex: 74.114

Hond rijdt uur lang rondjes in auto



Ja dat krijg je als je geen TomTom in de auto hebt. Dan weet zo'n beest ook niet welke kant hij uit moet. Ja dat krijg je als je geen TomTom in de auto hebt. Dan weet zo'n beest ook niet welke kant hij uit moet.

