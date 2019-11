Ongeziene recyclage: huis van 6.000 afgedankte flesjes

Een Braziliaanse moeder tilt recycleren naar een hoger niveau. Ivone Martins uit miljoenenstad São Paulo heeft haar eigen huisje gebouwd met 6.000 af

25-11-2019 12:18:12

Quote: jozef matthijs

Zij is zeker niet de eerste dit doet, in Thailand in Khunhan hebben monniken in de jaren tachtig 1.5 miljoen bierflessen verzameld omdat zij het zwerfvuil beu waren en hiermee een volledig tempelcomplex gebouwd.