Britten betalen veel geld voor brexitkenteken

Er blijkt vraag bij Britse automobilisten naar nieuwe kentekens die duidelijk maken hoe men tegenover brexit staat.



Zowel kentekens die duidelijk maken dat door de bestuurder een vertrek uit de EU wordt gewenst als expliciete kentekens voor mensen die liever bij de unie blijven doen het goed. Sommige van dergelijke kentekens met politieke boodschap zijn verkocht voor wel 1750 euro. Kentekens die naar brexiteers gingen waren EU20 GBR (Great-Brittain), EU20 BRX (brexit) EU20 GON (zeg maar: wij zijn weg), EU20 OUT (wij willen eruit), EU20 SUX (denk aan: EU is klote), (EU20 UKX (dat staat voor: United Kingdom Exit) en natuurlijk EU20 BYE.



Bij pro-EU automobilisten waren EU20 FAN, EU20 SAD (zeg maar: triest dat we eruit gaan) en EU20 LOV of LUV (ik houd van de EU) populair.



Het is de bedoeling dat Groot-Brittannië de EU eind januari verlaat. Kentekenplaten met het jaar 2020 zijn nu te koop, maar kunnen pas vanaf maart worden gebruikt. James Russell, woordvoerder van National Numbers, een bedrijf dat bemiddelt voor liefhebbers van een persoonlijk kenteken, zegt in de krant Metro dat hij de laatste tijd vaak wordt gebeld met verzoeken een brexitgerelateerd kenteken te reserveren. ,,Mensen die wat geld overhebben delen op de weg graag hun gedachten daarover”, aldus Russel. Rond 20 kentekens rond het brexit-thema zijn inmiddels verkocht: de goedkoopste kostte 550 euro, de duurste ging weg voor 1750 euro.



Sinds 1989 kunnen Britse automobilisten een persoonlijke kentekenplaat kopen en zelf ook lettercombinaties aanvragen. Die kentekenplaten kosten meer dan de gewone en er zijn er inmiddels zo’n vier miljoen in omloop. Beroemdheden betalen er grof voor. Zo reed komiek Jimmy Tarbuck rond in COM1C (comic) en voetballer Vinnie Jones heeft 100VJ. Koningin Elizabeth heeft het onbetaalbare kenteken A7.

Reacties

hier in Zweden kan men ook persoonlijke kentekenplaten op de auto nemen. aan veel van die auto's zie je meteen dat men de bestuurder tegen zichzelf moet beschermen

great britain is met een T, niet 2



Wat mij betreft mag Nederland ook uit de EU stappen, waardeloze, geld verslindende organisatie..

