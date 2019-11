Veganist klaagt Burger King in VS aan wegens bakken van veggieburger naast vleesproducten

Phillip Williams is een veganist uit Florida die vindt dat zijn rechten zijn geschonden. Hij klaagt Burger King aan omdat hun volledig plantaardige

Reacties

23-11-2019 16:50:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.442

OTindex: 74.096

Quote:

Hij beweert dat hij daardoor “financiële schade opliep”.



En waaruit bestaat die schade?

Een nieuwe Whopper moeten kopen?

En hoeveel eist hij nu?

Als je zó recht op de lijn wilt zijn, dan moet je niet in zo'n vreettent wezen, lijkt me.

Want vlakbij jou zitten dan mensen vleesproducten te eten en daarvan kunnen minuscule spettertjes op jouw heilige vegazooi terechtkomen! Vreselijk!

23-11-2019 17:55:39 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 181

OTindex: 184

Wnplts: Velsen Noo

T



En je hebt gelijk. Ga lekker ergens een weide afgrazen als je niet tegen carnivoren kan. Met alle respect voor veganisten hoor.

23-11-2019 18:13:08 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 424

OTindex: 1

Wnplts: dorst





Laatste edit 23-11-2019 18:15 @Mamsie : A M E R I K A = ook psychische schade = ketjing, KASSA! Hij loopt waarschijnlijk al jaren te zoeken naar een gelegenheid om binnen te lopen, financieel dan. Het komt voor dat bij een busongeluk er plots meer passagiers in de bus zijn dan tijdens het ongeluk. En er komen meteen ook 'no cure, no pay' advocaten op af.

23-11-2019 18:39:44 sleeper

Oudgediende



WMRindex: 5.905

OTindex: 12

Veganisten zeiken over alles. Iedereen die niet hun overtuigingen deelt is fout, en alles wat hun mening niet uitdraagt is aanstootgevend.🤮



Veganisme wordt op zo'n manier opgedrongen, waar geloofsovertuigers zoals Jehova's Getuigen bij verbleken.

23-11-2019 19:44:25 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.143

OTindex: 32.977



als je zo streng in de leer bent, dan kun je beter alles zelf koken of bij eethuizen van mede-sekteleden eten

23-11-2019 20:34:19 Yanuqa

Actief lid

WMRindex: 75

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

S Ook een veganist kan gewoon heel tolerant zijn. Ben er zelf een.

Alleen hier in huis komen geen dierlijke producten, dus als er iemand meeëet, maak ik een echt lekker vegan gerecht.



Maar ik ga gewoon met vrienden die wel vlees eten, samen eten in een restaurant. Natuurlijk vind ik het soms best moeilijk, maar ik kan niemand dwingen om ook vegan te worden.



Niet-vegans, zoals in bovenstaande reacties, reageren helaas ongenuanceerd.

En dat is jammer.... Laatste edit 23-11-2019 20:38

23-11-2019 20:43:02 Khitchakut





De laatste keer dat ik met een veganist ging lunchen heeft hij me de hele tijd lastig gevallen met zijn veganisme, dit terwijl ik om hem niet voor het hoofd te stoten nota bene roereieren voor mijzelf had besteld!



Edit: Even een reactie op jouw edit: Ja, niet-vegans reageren soms cru op vegans, maar waarom doen ze dat?? Omdat de meeste vegans onuitstaanbare dwingelanden zijn, daarom! Ze zijn vaak inderdaad erger dan Jehova's Getuigen!



Dat jij hierop een uitzondering bent siert je, maar je bent precies dat, een uitzondering



.



Laatste edit 23-11-2019 20:46

23-11-2019 20:47:10 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 181

OTindex: 184

Wnplts: Velsen Noo

T



Verder heb ik , net als @Yanuqa : Ik ben zelf geen veganist, maar laat mij graag uitdagen door hun kookkunsten, en moet bekennen dat het eigenlijk altijd goed uitpakt.Verder heb ik , net als @Khitchakut respect voor de manier waarop je met niet-veganisten om gaat.

23-11-2019 21:00:22 Yanuqa

Actief lid

WMRindex: 75

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

S dank jullie. Zelfs ik kan me blauw ergeren aan de veganisten die zo zwaar in de leer zijn. Was een tijdje lid van een fb-groep over veganisme, maar ben eruit gestapt vanwege de fanatieke posts

