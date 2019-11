Helmonder (57) krijgt hartinfarct na overval en moet eigen bruiloft in dezelfde week afblazen

HELMOND - Vrijdag zou het stel gaan trouwen. Maar in plaats daarvan belandt een Helmondse man (57) met een hartinfarct in het ziekenhuis nadat hij en zijn verloofde maandag thuis zijn overvallen. Het was bovendien de tweede overval in vijf maanden tijd.Nog voordat dat bekend is, is er bij de bewoners aan de Paulus Potterlaan, die niet met hun naam in de krant willen, de dag na de overval al volop frustratie en schrik. Terwijl haar verloofde in ziekenhuis ligt, probeert de vrouw de huizes (5te verwerken wat er maandagavond allemaal is gebeurd. Een half uur duurt de overval. Een half uur lang maakt de vrouw zich zorgen om haar verloofde, die al zeven hartinfarcten achter de rug had. „Ze hadden flink op hem ingeslagen en ik was bang dat hij het niet zou overleven. Hij riep nog naar die overvallers: ‘Bel 112, want ik krijg een hartinfarct.’ Maar daar reageerden ze niet op.”De overval­lers nemen de telefoon van de bewoonster mee, de andere telefoon wordt in een vaas met water geknikkerd.De overval vindt maandagavond plaats. Als een familielid dat op bezoek is iets na negenen afscheid neemt en de voordeur opentrekt, wordt hij terug het huis in geslagen. Twee overvallers met bivakmutsen en pistolen stormen naar binnen en dwingen de drie aanwezigen op de grond te gaan liggen. Ze krijgen stuk voor stuk tie wraps om. Bij haar partner slaan ze de bril van zijn hoofd waarna nog meer klappen en schoppen volgen. Ze willen weten waar het geld ligt.Daarna begint het grote zoeken. In een klein half uur tijd halen de twee overvallers het complete huis overhoop. „Ik hoorde hoe ze alle lades uit de kasten trokken”, vertelt de vrouw. De daders vinden het geld - geen groot bedrag – maar gaan er pas vandoor als de man des huizes roept dat ze die avond ook hebben afgesproken met een vriend.De overvallers nemen de telefoon van de bewoonster mee, de andere telefoon wordt in een vaas met water geknikkerd. De gsm ligt de volgende dag nog altijd in het water te wachten tot de politie die veilig stelt. Als de overvallers de woning uit zijn, weet de vrouw zich uit de tie wraps te worstelen. Daarna bonst ze bij de buren op de voordeur om de politie te kunnen waarschuwen. En een ambulance. Want haar partner moet onmiddellijk naar het ziekenhuis.De volgende dag overheerst naast de schrik de frustratie. Voor het stel is het namelijk de tweede overval in vijf maanden tijd. Eind juni drongen twee mannen ‘s nachts het huis binnen en liepen naar de slaapkamer. „Ze trokken mijn vriend uit bed en begonnen op zijn lichaam in te slaan. Ze waren er echt op uit om hem te mishandelen”, vertelt ze.Voor haar gevoel nam de politie de zaak destijds totaal niet serieus: „Ze hebben niet eens goed sporenonderzoek gedaan in huis.” Hebben de twee overvallen met elkaar te maken? „Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik vermoed van wel. Nu heeft de politie alles wel goed onderzocht. Als ze dat de eerste keer hadden gedaan had deze overval misschien wel voorkomen kunnen worden.”