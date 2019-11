75 jaar geleden: truc met stofzuiger redt levens

Bewoners van Den Haag hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog een slimme truc bedacht. Ze gebruikten stofzuigers om erachter te komen wanneer de Duitsers eraan kwamen.



De stad Den Haag was in november 1944 nog in handen van de Duitse bezetters. Soms gingen de Duitsers de wijken en huizen in om mensen op te pakken. Zij werden naar Duitsland gestuurd, om daar te werken.



In Den Haag hadden de inwoners al een tijdje geen stroom meer. De Duitsers hadden het expres uit gezet.



Maar inwoners van Den Haag hadden ontdekt dat de Duitsers de elektriciteit weer aan deden als ze veel mensen wilden oppakken. Slimme mensen hadden daarom het snoer van een stofzuiger in een stopcontact gestopt.



Als de elektriciteit door de Duitsers werd aangezet, hoorden ze dat direct doordat de stofzuiger ging loeien. Het werkte dus als een soort alarm.



Door de stofzuigers hadden veel mensen tijd om zich te verstoppen. Zo konden de Duitsers hen niet oppakken.

Reacties

23-11-2019 Khitchakut

Waarom stofzuigers? Gewoon alle lichten in het huis aandoen, dan heb je een mooi stil alarm

23-11-2019 Khitchakut

@stora : Begrijp ik, maar ik denk dat de razzia's voornamelijk in de vroege ochtend en zeer late middag gehouden werden.

23-11-2019 Yanuqa

Lid

WMRindex: 73

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

S Ja, en dan sliep je misschien. Je zou dan niet wakker worden van al de lichten, maar wél van het geluid van de stofzuiger

23-11-2019 Khitchakut

@Yanuqa : En wat als je doof of slechthorend bent? En zo kunnen we nog wel even doorgaan

23-11-2019 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 423

OTindex: 1

Wnplts: dorst

@Khitchakut : Doordat het licht in alle huizen plots aanging, wat de duitsers al van ver zouden kunnen zien zou er bij de duitsers een lichtje kunnen opgaan. Het stofzuigergeluid draagt niet zover en kan meteen uitgezet worden. Dat denk ik dan toch.

