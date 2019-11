Elektrocutie door telefoon in bad: meisje (13) in brandwondencentrum

Een 13-jarig meisje uit Nederland is onder stroom komen te staan toen ze haar telefoon, die aan de oplader lag, in bad liet vallen. Dat schrijft het medische tijdschrift Journal of Medical Case Reports.



Het meisje nam een bad terwijl ze in haar rechterhand haar telefoon vasthield, zo schrijft het tijdschrift. De telefoon was op dat moment aan het opladen. Het is niet duidelijk wanneer het incident precies heeft plaatsgevonden.



Het meisje schreeuwde het uit toen ze onder stroom kwam te staan, waardoor haar moeder direct naar de badkamer kwam. Zij haalde de oplader uit het stopcontact en tilde haar dochter uit het bad.



Het meisje was korte tijd bewusteloos en ze had last van spiersamentrekkingen. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar twee diepe brandwonden werden ontdekt. Eentje in haar hand, de andere op haar buik.



Het meisje had last van geheugenverlies, dus ze kon zelf niet vertellen wat er nou precies was gebeurd. Maar door onder meer de spiersamentrekkingen en de brandwonden was te concluderen dat het meisje onder stroom was komen te staan.



Na twee dagen mocht ze het brandwondencentrum verlaten. Later is ze nog wel geopereerd aan de brandwond op haar buik.



De schrijvers, afkomstig van het Amsterdam UMC en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, willen mensen met het artikel waarschuwen. Ze benadrukken dat elektrische apparaten of snoeren nooit in de buurt van water moeten worden aangesloten.

Reacties

Dat lees je toch zó vaak, dat dit gebeurt. Zo treurig...

Laatste edit 23-11-2019 09:09 Enkel idioten -en 13 jarige kinderen- weten niet dat ze geen oplader aan moeten sluiten als ze in bad of andere natte plaats gaan. Beter is het natuurlijk om tijdens je bad gewoon de telefoon in de kamer te laten liggen. Idioten tegenwoordig met hun verslaafd gedrag

Het is natuurlijk niet goed om een adapter te gebruiken in bad. Maar 2 zaken:

Allereerst hoort een wandcontactdoos dicht bij een bad veilig te zijn, bijvoorbeeld een scheertrafo of op zijn minst een aardlekschakelaar.

==== de wet ====

701.53 - Besturings- en beveiligingstoestellen, schakelaars en scheiders (toelichting)



1. In de zones 0, 1 en 2 mogen geen besturings- en beveiligingstoestellen, schakelaars, scheiders en wandcontactdozen zijn toegepast.

2. In zone 3 mogen wandcontactdozen slechts zijn toegepast wanneer deze:

1. elk afzonderlijk zijn gevoed door een beschermingstransformator volgens 413.5.1,

2. worden gevoed door een SELV-keten volgens 411.1 of

3. zijn beveiligd door een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.

====

Verder moet een adapter veilig zijn. Dit is dus waarom je NOOIT adapters via Aliexpress etc. moet kopen. Gebruik adapters van een goed merk.

Uiteindelijk heeft ze het er levend vanaf gebracht, dat zou waarschijnlijk niet het geval zijn geweest als ze de hele tijd 220v in het water had gehad. Ik denk dat ze kortsluitingswonden heeft opgelopen.



Laatste edit 23-11-2019 11:04 @Pjetr : Misschien had het meisje een verlengsnoer gebruikt? Ook is het mogelijk dat inderdaad een aardlekschakelaar de stroom eraf heeft gegooid?Uiteindelijk heeft ze het er levend vanaf gebracht, dat zou waarschijnlijk niet het geval zijn geweest als ze de hele tijd 220v in het water had gehad. Ik denk dat ze kortsluitingswonden heeft opgelopen.

