Foutje: bufferauto op de bon geslingerd tijdens intocht in Purmerend

PURMEREND - Een van de zogenoemde bufferauto’s van Bert Ooms Transport heeft tijdens de intocht van Sinterklaas in Purmerend een bekeuring van de gemeentelijke handhavers ontvangen.



Dat meldt mediapartner Regio Purmerend.



Een deel van de binnenstad was vanwege de intocht van Sinterklaas afgesloten voor het verkeer. Om te voorkomen dat een auto zou kunnen inrijden op de menigte, wordt het afgesloten deel beveiligd met zogenoemde bufferauto’s.



De verwachting is dat de bon, met een bedrag van 140 euro exclusief administratiekosten, zal worden kwijtgescholden.

Reacties

22-11-2019 18:57:05 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.681

OTindex: 13.619

S Het is wel veelzeggend over de mentaliteit van de handhavers: even normaal nadenken is er niet bij, als ze maar even een bonnetje kunnen uitschrijven zijn ze er als de kippen bij.

22-11-2019 20:32:09 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 421

OTindex: 1

Wnplts: dorst

@De Paus : Ze zijn een beetje machtsgeil. Vinden dat ze zeer belangrijk werk doen. Hun baas heeft echter verzuimd om mee te delen dat ze zelf óók mogen nadenken.

22-11-2019 22:06:28 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 1.465

OTindex: 308

@De Paus : Ik vind het eerder veelzeggend dat het blijkbaar nodig is om bufferauto's neer te zetten omdat er idioten zijn die misschien op de menigte in gaan rijden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: