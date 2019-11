Dominee Sharpton kreeg miljoen dollar van eigen liefdadigheid.

Dominee Al Sharpton ontving in 2018 meer dan $ 1 miljoen van het National Action Network (NAN), zo blijkt uit belastingaangiften.

Sharpton werd $ 1.046.948 betaald door de non-profit organisatie, en hij kreeg ook “een salaris van $ 324.000 - 32% hoger dan zijn salaris in 2017 - met daarnaast een bonus van $ 159.596 en nog eens $ 563.352 aan‘ andere compensatie ’, aldus de New York Post.

Het rapport ging verder: de in Harlem gevestigde non-profit organisatie - die Sharpton beheert als president en CEO - zei dat het extra geld de jaren van 2004 tot 2017 moest goedmaken toen hij niet zijn volledige salaris kreeg. NAN zei dat het een uitvoerend compensatiebedrijf inhuurde dat vaststelde dat het aan de goede dominee $ 1,252 miljoen verschuldigd was - maar hij was genereus bereid om met $ 500.000 minder genoegen te nemen.

"Vijftien jaar, dan heb je het over sinds 2004, toen ik terugkwam, nadat ik voorzitter was geworden", zei Sharpton. "Voor iemand anders zou het lachwekkend zijn."

De dominee beweerde ook dat hij, net als iedereen, de loonsverhoging verdiende.

"Het is een baan van zes dagen per week en enkele uren per dag en wanneer [het compensatiebedrijf] het vergelijkt met andere bedrijven, andere non-profitorganisaties, is dat het salaris dat ze zouden krijgen."

Zaterdag zei NAN in een persbericht dat de organisatie in 2018 sterke financiële steun kreeg en hetzelfde verwachtte voor 2019.

Sharpton plaatste de aankondiging op zijn Twitter-account.

Reacties

21-11-2019 16:41:06 Barmy

Erelid



WMRindex: 2.793

OTindex: 89

en hij kocht een prive vliegtuig. typisch amerika

21-11-2019 17:07:52 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.122

OTindex: 32.965

ging er ook nog iets naar het goede doel waarvoor die organisatie eigenlijk was bedoelt

21-11-2019 17:51:31 sleeper

Oudgediende



WMRindex: 5.900

OTindex: 12

Niets verrassend, niets nieuws. Geestelijken hebben zich door de eeuwen heen al verrijkt met de giften van hun volgers.

