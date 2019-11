Zaans gezin met baby al bijna twee maanden afgesloten van water

ZAANDAM - De Zaandamse Essa haalt een emmertje water uit de sloot achter zijn huis. Daarmee moet hij zijn wc doorspoelen. Douchen doet hij één keer per week bij een zwembad of vrienden. Sinds 26 september zit zijn gezin - zijn vrouw en een baby van acht maanden - namelijk zonder water.



PWN kwam anderhalve maand geleden, mét een deurwaarder, de kraan afsluiten. Essa zou een schuld hebben van 1500 euro, maar een bewijs heeft hij nooit gezien. Wel kreeg hij begin september een rekening van waterbedrijf PWN van 36 euro. "Maar er stond niets in van een restschuld. Ik heb geen idee waar die 1500 euro schuld vandaan komt. Ik heb altijd alles betaald."



Overal in huis staan grote flessen mineraalwater. Sinds de afsluiting is Essa bezig met allerlei instanties om weer water te krijgen. Tevergeefs, want hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd.



PWN geeft geen gehoor en bij navraag is dit het enige dat ze kwijt willen: "Vanwege privacy redenen gaan wij nooit in op individuele situaties", aldus een schriftelijke reactie van de voorlichter.



Advocaat

Essa belt met zijn advocaat of er al een oplossing in zicht is. Zij meldt dat ze bij de rechtbank heeft aangedrongen om met spoed de zaak te behandelen. "Maar mevrouw", roept Essa wanhopig uit, "Ik zit hier met een baby, een vrouw en een huis zonder water!" "Ja, ik het weet het", verzucht de advocaat, die verwacht dat de rechtzaak nog maanden op zich laat wachten.



Essa heeft geen vertrouwen meer in een goeie afloop: "We lopen overal met het hoofd tegen een muur op. Wat het incassobureau heeft gedaan kan toch gewoon niet."



Reacties

21-11-2019 10:14:27 Khitchakut





Ik heb weleens te maken gehad met incassobureaus in de tijd dat je je filmrolletje kon opsturen en dan na ontvangst van de foto's kon betalen.



Af en toe vergat ik zoiets, niet zo vreemd als je bedenkt dat ik enkele rolletjes per week vol schoot. Dan kwam dus zo'n jan Lul aan de deur met een rekening van 20 gulden en of ik 60 gulden of zo wilde aftikken..



Nou, de pleuris met ze! Ik gaf toe in overtreding te zijn en de uitstaande rekening plus een normale rente wilde voldoen, maar 3x het uitstaande bedrag? Mijn rug op!



Waarschijnlijk was ik niet geïntimideerd genoeg want ze gingen altijd akkoord met mijn voorstel.



In Dan Haag -meen ik- had je indertijd zo'n incassobureau van het type 'binnen zonder kloppen', ik meen Toetankhamon genaamd, gerund door criminelen. Deze schoften incasseerden betalingen door hun 'klanten' zwaar te intimideren.



Ik herhaal, fatsoenlijke mensen werken niet bij een incassobureau!! Per definitie zijn incassobureaus -en dan bedoel ik natuurlijk degenen die daar werken- ronduit gezegd vreselijke hufters! Je moet toch wel een gruwelijk mens zijn om voor een incassobureau te willen werken!Ik heb weleens te maken gehad met incassobureaus in de tijd dat je je filmrolletje kon opsturen en dan na ontvangst van de foto's kon betalen.Af en toe vergat ik zoiets, niet zo vreemd als je bedenkt dat ik enkele rolletjes per week vol schoot. Dan kwam dus zo'n jan Lul aan de deur met een rekening van 20 gulden en of ik 60 gulden of zo wilde aftikken..Nou, de pleuris met ze! Ik gaf toe in overtreding te zijn en de uitstaande rekening plus een normale rente wilde voldoen, maar 3x het uitstaande bedrag? Mijn rug op!Waarschijnlijk was ik niet geïntimideerd genoeg want ze gingen altijd akkoord met mijn voorstel.In Dan Haag -meen ik- had je indertijd zo'n incassobureau van het type 'binnen zonder kloppen', ik meen Toetankhamon genaamd, gerund door criminelen. Deze schoften incasseerden betalingen door hun 'klanten' zwaar te intimideren.Ik herhaal, fatsoenlijke mensen werken niet bij een incassobureau!!

21-11-2019 10:20:48 venzje

Oudgediende



Quote:

"Vanwege privacy redenen gaan wij nooit in op individuele situaties" De standaarddooddoener wanneer bedrijven op hun fouten worden gewezen.



(En die spatiefout van een professionele taalgebruiker doet mij ook pijn aan de ogen.) De standaarddooddoener wanneer bedrijven op hun fouten worden gewezen.(En die spatiefout van een professionele taalgebruiker doet mij ook pijn aan de ogen.)

21-11-2019 10:25:34 botte bijl

Stamgast



dacht altijd dat water niet mocht worden afgesloten

21-11-2019 10:32:18 Khitchakut

Wél vond ik "rechtzaak" i.p.v. "rechtszaak"... Kijk, dat dan weer wel



.



Laatste edit 21-11-2019 10:34 @venzje : Die verrekte spatie van jou kon ik niet vindenWél vond ik "rechtzaak" i.p.v. "rechtszaak"... Kijk, dat dan weer wel

21-11-2019 10:36:53 botte bijl

Stamgast



@venzje : @Khitchakut :

gelukkig is hier algemeen bekend dat ik de artikelen die ik instuur alleen maar "knip en plak", en niet aanpas gelukkig is hier algemeen bekend dat ik de artikelen die ik instuur alleen maar "knip en plak", en niet aanpas

21-11-2019 10:41:40 Khitchakut

@botte bijl : Och meisje, het is Venzje maar, die vindt altijd wel wat, beroepsdeformatie zeg maar..

21-11-2019 10:43:07 botte bijl

Stamgast



@Khitchakut :

geeft niks, soms leer ik ervan, maar ik ben wel blij dat men weet dat ik het niet zelf heb geschreven geeft niks, soms leer ik ervan, maar ik ben wel blij dat men weet dat ik het niet zelf heb geschreven

21-11-2019 11:15:58 Mamsie

Oudgediende



Wat een schofterige manier van doen van dat waterbedrijf.

Even iemand naar die man toesturen om uit te vogelen wat er is misgegaan is toch niet zo moeilijk.

Ik vraag me af of hier nog meer speelt....

21-11-2019 11:27:16 Khitchakut

@Mamsie : Wat mij ten zeerste verbaast is dat men klaarblijkelijk geen gespecificeerde rekening heeft overlegd, dat is natuurlijk het eerste waar je om zou vragen? Ik kan er niet echt mijn vinger op leggen, maar iets klopt hier niet

21-11-2019 11:49:28 venzje

Oudgediende



Naar keuze eventueel streepje erin, als je het woord anders te ingewikkeld vindt, maar nóóit een spatie.



O en ik vind het niet, het vindt mij. (Of liever: het bespringt me.) Zoals jou flagrante fouten in iemands zelfverdediging onmiddellijk opvallen.

.



Laatste edit 21-11-2019 11:53 @Khitchakut : Nou, vooruit dan: privacyredenen.Naar keuze eventueel streepje erin, als je het woord anders te ingewikkeld vindt, maar nóóit een spatie.O en ik vind het niet, het vindt mij. (Of liever: het bespringt me.) Zoals jou flagrante fouten in iemands zelfverdediging onmiddellijk opvallen.

21-11-2019 11:58:57 Khitchakut





Overigens een mooie analogie, ik zie inderdaad meestal in één oogopslag als iemand behoorlijk de fout in gaat met een zelfverdedigingstechniek. Het gaat vanzelf, hoef je inderdaad niets voor te doen. Mooi voorbeeld van je @venzje : Ah, dat is hogeschool NederlandsOverigens een mooie analogie, ik zie inderdaad meestal in één oogopslag als iemand behoorlijk de fout in gaat met een zelfverdedigingstechniek. Het gaat vanzelf, hoef je inderdaad niets voor te doen. Mooi voorbeeld van je

