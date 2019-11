Hilversummers vinden nazi-uniform onder vloer van net gekocht huis

HILVERSUM - Een opmerkelijke vondst aan de Rigelstraat in Hilversum. Tijdens de verbouwing van hun huis stuiten Wouter en Saskia op een geheim luik met daarin een bundeltje kleren. Het blijken jassen en een pet met nazi-symbolen erop. "Mijn hart ging sneller kloppen, dit geloof je toch niet!"



Ze bewaarden de spullen tijdelijk in een keukenkastje dat nog gesloopt moest worden. "Daar heeft het een paar maanden gelegen, maar we bleven toch nieuwsgierig naar het verhaal erachter," vertelt Wouter Vreeke. Via via komen ze terecht bij verzamelaar Robin Gouwswaard uit Loosdrecht, die vanuit Hilversum in de Oorlog documenten uit de Tweede Wereldoorlog bestudeert.



Hij kan meer vertellen over de gevonden spullen. "Ze zijn van een Nederlander geweest die als vrijwilliger werkte voor de Duitsers. Als wachtman, een soort beveiliger, kon hij worden ingezet om gebouwen of instellingen te bewaken." Opmerkelijk is het kleine, groene jasje dat erbij zit. "Vermoedelijk een kinderjasje, gemaakt van Nederlandse legerstof," zegt Robin.



Oorlog dichtbij

Voor Robin is dit een heel bijzondere vondst. "Meestal werden dit soort kleren verbrand tijdens of na de oorlog, dus dat dit bewaard is gebleven, is echt uniek." Ook Wouter en Saskia zijn gefascineerd. "Opeens komt de oorlog erg dichtbij. We delen alleen het adres en dezelfde muren met deze persoon, maar nu zijn we wel benieuwd wie dat geweest is."



Inmiddels heeft Robin twee namen weten te achterhalen. "C.F. Ketelaar en E. de Hoop. Die hebben voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog hier in de Rigelstraat gewoond." Hij zou graag in contact komen met iemand die meer weet over de achtergrond van de verstopte spullen. "Dat mag ook anoniem, maar ik vind dat we elke kant van de oorlog moeten vertellen. Goed of fout, we moeten alles herdenken. Het verleden mag niet vergeten worden."



Wapens in de tuin

En zijn Saskia en Wouter nog op zoek gegaan naar meer schatten? "We hebben nog wel goed gezocht, maar behalve oude kranten die meteen verpulverden hebben we niets gevonden," zegt Wouter. "Maar volgens Robin is de kans groot dat deze nazi-sympathisant wapens had. En we moeten de tuin nog doen, dus wie weet," vult Saskia aan.









(Ik weet het, mijn Duits is vreselijk ) C.F. Kessel? Die kenne ich nicht, habe noch nie von ihnen gehört..

ze moeten nog aan de tuin beginnen. laten ze maar oppassen voor mijnen en zo

@botte bijl : Mwah... Ik denk niet dat de gemiddelde collaborateur mijnen in zijn tuin begroef. Veel verder dan het bezit van een pistool en/of een karabijn zal hij het hoogstwaarschijnlijk niet geschopt hebben.

Met een beetje mazzel is hij op Dolle Dinsdag het hoekje om geholpen.. Van mij mag het, ik heb niks met landverraders, hoewel ik nou ook weer niet voorop zou lopen om de wapens op te pakken tegen eventuele invallers, ik hecht teveel waarde aan mijn leven om het op te geven voor een lapje grond. Maar verraden zal ik 't nooit!

