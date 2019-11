Koeien die weggeblazen werden door orkaan Dorian, zijn levend teruggevonden

Drie Amerikaanse koeien die in september werden weggeblazen door orkaan Dorian, zijn levend teruggevonden op een naburig strand. De dieren zwommen waarschijnlijk zo’n 8 kilometer om het veilige oord te bereiken.



Op Cedar Island, een klein eiland voor de kust van de Amerikaanse staat North Carolina, leeft al decennia lang een kudde koeien. Maar de zware orkaan Dorian, die in september langs de oostkust van het land passeerde, blies drie dieren van de kudde door een mini-tornado weg. Achteraf was er geen spoor meer te vinden van de koeien en men ging ervan uit dat ze overleden waren. Tot ze op een nabijgelegen eiland weer opdoken.

Plan om hen thuis te brengen



De koeien hadden zich blijkbaar zelf in veiligheid gebracht in het Cape Lookout National Seashore Park op het eiland Outer Banks. Daarvoor moesten ze wel zo’n 8 kilometer zwemmen door het koude water. Het eerste dier werd er een maand geleden al opgemerkt, meldt BBC. Twee weken geleden spotten voorbijgangers ook de twee andere koeien. Specialisten maken nu plannen om het drietal weer naar huis te brengen.



“Ze hebben veel geluk gehad”, vertelt BG Horvat, woordvoerder van de parkorganisatie. “De dieren konden ook afdrijven naar de Atlantische Oceaan, zoals met verschillende wilde paarden gebeurd is.” Dorian kwam begin september als een categorie 1-storm aan land in de Verenigde Staten en bracht veel regen, rukwinden en overstromingen met zich mee. Daarna trok de storm door naar de Bahama’s, waar twaalf mensen het leven lieten tijdens het natuurgeweld.

Die beestjes hebben in ieder geval iets te loeien als ze terug zijn

