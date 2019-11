Geblinddoekt tanken in Enter voor gratis ritje: lukt dat?

ENTER - Is het mogelijk om geblinddoekt een vooraf genoemd aantal liters brandstof te tanken? Wie dat kan, krijgt vrijdag in Enter zijn of haar tankbe

20-11-2019 14:20:04 jero

Een makkie, ik ga voor de 30 liter en dan zit mijn tank vol en houd de pomp er vanzelf mee op

20-11-2019 16:51:01 Ronnymij

T Soms probeer ik precies € 50 te tanken, maar dat lukt me dan net niet. Zelfs zonder blinddoek, dus dat is voor mij niet weggelegd.



Kost me trouwens al een halve tank om in Enter terecht te komen, wat ik trouwens wel een leuk dorp vind.

20-11-2019 17:06:08 stora

Dat is nog best moeilijk.

Probeer het de volgende keer maar eens als je gaat tanken om precies het aantal liters te tanken dat je van tevoren zegt.

20-11-2019 17:44:45 stora

@Ronnymij , , want je krijgt namelijk niets gratis.

Deze actie was afgelopen vrijdag

20-11-2019 17:48:30 Ronnymij

T @stora : ik heb net getankt, dus ik ga eind v d week weer proberen...wordt vervolgd

