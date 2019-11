Vrij zingen op het Zangfietspad

Veel fietsers willen graag zingen, maar voelen enige schroom om dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Fietsersbondcolumniste/kunstenaar Mapije bedacht daarom in 2013 een oplossing: een zangfietspad. Inmiddels vind je zangfietspaden in Dongenvaart, Drimmelen, Houten, Almere, Amstelveen, Lansingerland, Zoetermeer, Leiden en Hierden.Het allereerste Zangfietspad was een experiment van Mapije op een fietspad in Amsterdam. Ze heeft een bordje opgehangen waarop staat dat je gerust lekker mag gaan zingen. ‘Heel veel mensen glimlachen wanneer ze het bordje zien’, aldus Mapije. En sommigen werpen de schroom van zich af en beginnen ook daadwerkelijk ‘uitbundig te zingen’.Mapije’s actie heeft de aandacht getrokken. Ze heeft uitleg gegeven en gezongen op Radio 2, Radio 3, Radio 5, RTV Noord-Holland en Hart van Nederland. ‘Opvallend is ook dat het zangfietspad op internet viral is gaan. Het heeft zich heel snel via socal media verspreid.’Hoe verklaart Mapije de grote belangstelling voor het zangfietspad? ‘Veel mensen willen zingen maar stoppen als er iemand langskomt. Ik denk dat dat heel herkenbaar is. Het zangfietspad is dan iets waar mensen vrolijk van worden. Met zingen kun je jezelf blij maken.’