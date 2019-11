Tijdscapsule uit 1895 gevonden in Utrechts Conservatorium

UTRECHT - Een bijzondere vondst in een muur van het conservatorium aan de Utrechtse Mariaplaats. Bouwvakkers vonden daar bij een verbouwing van de receptie een echte tijdscapsule, van meer dan honderd jaar geleden.



In de capsule (een loden doosje, ingemetseld in een muur) zat een brief over de Utrechtse jonkheer Karel Bosch. Die schonk indertijd maar liefst 150.000 gulden voor de stichting van het St. Joannes de Deo Ziekenhuis. Het gebouw waar nu het conservatorium zit.



De brief is ondertekend door twee Broeders van de Barmhartigheid, vertelde conservatoriumdirecteur Jos Schillings vanavond op Radio M Utrecht: "Twee broeders die het ziekenhuis ook hebben laten bouwen. Wij vermoeden dat Bosch in ieder geval de gift heeft gedaan omdat hij had gezien dat er veel werk was na een cholera-epidemie in de stad. Dus ik denk dat hij toen dacht; die mensen hebben meer nodig."



Hij noemde de vondst een prachtige verrassing. Wel was het wellicht niet de bedoeling van de ondertekenaars dat de brief ooit gevonden zou worden: "In de brief stond dat het voor de eeuwigheid was. Dus dat wij het er nu uit hebben gehaald is wel afdoende aan de eeuwigheid. Maar ze wilden zeker dank betuigen aan de gift van meneer Bosch."



Het origineel gaat mogelijk naar het archief. Schillings hoopt dat nabestaanden van Karel Bosch zich bij hen melden.

