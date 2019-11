Foutje: Blaricum nodigt baby's uit voor bijeenkomst nieuwe inwoners, ouders reageren hilarisch

BLARICUM - Een foutje van de gemeente Blaricum leidt tot grote hilariteit onder jonge ouders in het dorp. De gemeente verstuurde twee weken geleden een uitnodiging voor een welkomstavond voor nieuwe inwoners van het dorp, maar die ging per ongeluk ook naar pasgeboren baby's.



Blaricum heet mensen die net naar het dorp verhuisd zijn binnenkort welkom met een gezellige avond, waarop onder meer Blaricummer Frans Ruijter een presentatie geeft over de geschiedenis van het dorp. Bij het versturen van de uitnodigingen is er iets niet helemaal goed gegaan.



Ouders noemen de onverwachte uitnodiging voor hun pasgeboren baby's 'bizar' en 'bijzonder', zo schrijft de Laarder Courant.



Het foutje zorgt voor hilarische reacties. "Onze zoon is één jaar oud en is vast heel benieuwd naar de Historische Kring", "Zouden ze ook opvolgmelk serveren" en "Ik heb de gemeente een mail gestuurd en gevraagd of mevrouw de burgemeester ook een andere keer kan, omdat mijn zoon op het voorgestelde tijdstip al op bed ligt", zijn enkele reacties.



De gemeente Blaricum heeft het foutje zelf ook ontdekt. De jonge ouders hebben ondertussen een 'oeps-brief' gekregen.

Reacties

19-11-2019 10:18:34 Ronnymij

Senior lid

WMRindex: 153

OTindex: 175

Wnplts: Velsen Noo

T



Ze hebben natuurlijk niet naar leeftijden gekeken bij de uitgave van de uitnodigingen.



Ach, je kan niet zeggen dat ze er niets aan doen om je welkom te heten. Lang leve de automatiseringZe hebben natuurlijk niet naar leeftijden gekeken bij de uitgave van de uitnodigingen.Ach, je kan niet zeggen dat ze er niets aan doen om je welkom te heten.

19-11-2019 10:23:18 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.095

OTindex: 32.954

@Ronnymij :

ook toen er nog bijna geen computers werden gebruikt, kwam er af en toe een moeder met een baby bij een kazerne omdat de baby was opgeroepen voor de dienstkeuring. hiervan zijn gevallen in Nederland en in Duitsland bekend ook toen er nog bijna geen computers werden gebruikt, kwam er af en toe een moeder met een baby bij een kazerne omdat de baby was opgeroepen voor de dienstkeuring. hiervan zijn gevallen in Nederland en in Duitsland bekend

19-11-2019 10:36:15 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.419

OTindex: 74.059

Wat is er dan fout, baby zijn toch nieuwe inwoners!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: