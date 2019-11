Al een maand in de rioolstank

BOVENKARSPEL - "Omdat het huis op de verkooplijst komt als wij eruit gaan, wil de woningcorporatie er geen cent insteken", vertelt Michel de Vos. Door een kapotte afvoer gaan hij en z'n partner Petra Oudtshoorn al een maand gebukt onder een vreselijke rioollucht in huis. Michel heeft astma en ze zijn allebei hartpatiënt. Ze maken zich dan ook grote zorgen om hun gezondheid.



“Ik ben bang dat ik doodga”, aldus Outshoorn. Het is vier weken geleden dat de stank begon, maar al gedurende de zomer zijn er al meerdere verstoppingen in huis geweest. “Het ontstoppingsbedrijf is veelvuldig langsgekomen. En alsnog krijgen wij een rekening toegestuurd terwijl alles stuk is rondom het huis.”



Eind oktober werd er een stankdetectie gedaan om te achterhalen waar het probleem vandaan komt. Petra: “Helemaal rondom het huis, zowel aan de achter- als zijkant, kwam rook uit de grond. Daar zijn dus de leidingen stuk”.



Intussen proberen ze het huis zoveel mogelijk te luchten door de ramen open te zetten. Michel: “We stoken dus voor de buitenlucht, wat we overigens toch al deden door het enkele glas en slechte kwaliteit van het huis”. Al 25 jaar woont hij in het huurhuis en het liefst zou hij verhuizen, maar dat zit er door de lange wachtlijsten voor hen niet in.



In eerste instantie kon er op z'n vroegst pas in januari iemand langskomen om het probleem te verhelpen. Maar nadat Michel en Petra op hoge poten naar de woningcorporatie waren gestapt, werd de afspraak vervroegd.



In een reactie aan NH Nieuws laat woningcorporatie De Woonschakel weten dat komende week het oude riool onder handen wordt genomen. "Het afvalwater komt nu terecht in een verzamelput vlak naast het huis. Die wordt er tussenuit gehaald zodat de leidingen straks allemaal naar het hoofdriool lopen waardoor het probleem verholpen moet zijn."

Reacties

18-11-2019 10:12:10 Mamsie

Quote:

al gedurende de zomer zijn er al meerdere verstoppingen in huis geweest.



Hoe kan dit? Hoe kan dit?

18-11-2019 10:15:10 Khitchakut

@Mamsie : Euh, misschien omdat mensen ook tijdens de zomer moeten schijten?

18-11-2019 12:17:02 Mamsie

@Khitchakut : Papsie en ik schijten al tientallen jaren in dit huis. En nóóit er er verstopping geweest....

18-11-2019 13:10:45 botte bijl

@Mamsie :

jullie zijn in de zomer veel met de sleurhut onderweg jullie zijn in de zomer veel met de sleurhut onderweg

18-11-2019 13:14:08 Mamsie

Laatste edit 18-11-2019 13:14 @botte bijl : Ja, heerlijk! Ik zou me géén andere manier van vakantie houden kunnen voorstellen. Vrijheid, blijheid!

18-11-2019 13:15:56 Khitchakut

@Mamsie : Ik heb als knul nog een poosje geloodgieterd, heb in die tijd de nodige verstoppingen meegemaakt, meestal veroorzaakt door wc-papier en het 'doorspoelen; van gebruikt vet en olie. Je moest eens weten wat mensen allemaal door de plee spoelen..

18-11-2019 13:25:37 Mamsie

Heel vroeger, bij een vorige buurvrouw was haar afvoer ook verstopt en wel zodanig dat er een vakman aan te pas moest komen.

Die vond een volkomen dichtgeslibde afvoerleiding.

Mevrouw flikkerde haar vette pannen leeg in de gootsteen zonder ooit verder te denken. Ja dan kan je daar op wachten. @Khitchakut : Precies, en daar zijn wij heel attent op.Heel vroeger, bij een vorige buurvrouw was haar afvoer ook verstopt en wel zodanig dat er een vakman aan te pas moest komen.Die vond een volkomen dichtgeslibde afvoerleiding.Mevrouw flikkerde haar vette pannen leeg in de gootsteen zonder ooit verder te denken. Ja dan kan je daar op wachten.

