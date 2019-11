Vrouw 3 weken blind nadat ze oogballen liet tatoeëren

Een tatoeageverslaafde was voor drie weken blind, nadat ze een pijnlijke procedure onderging om haar oogballen blauw te kleuren.Amber Luke, 24, uit Australië, heeft intussen ruim US$ 18.000 besteed aan haar uiterlijk. Ze heeft haar tong laten splitsen, oorlellen uitgerekt en andere ‘modificaties’.Deze omvatten 200 tatoeages, borstvergroting, lip en wangvullers en een oorspiesimplantaat, maar haar ogen laten tatoeëren, was het pijnlijkst.Luke, die zichzelf de ‘Blue Eyed White Dragon’, zegt dat ze pijn niet kan beschrijven. Het leek alsof er tien glasscherven werden gewreven in haar ogen en dat gebeurde wel 4 keer per oog. De artiest ging echter te diep in haar oogbal.Ze voegt toe dat de procedure blindheid veroorzaakt als die niet correct wordt uitgevoerd.Luke is echter niet klaar met tatoeëren. “Ik ga door totdat mijn heel lichaam is bedekt,” zegt ze.