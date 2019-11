Walgelijk: gestoorde dakloze kiepert emmer diarree over vrouw

Heidi Van Tassel stapte in haar auto nabij de beroemde Hollywood Walk of Fame na een gezellig avondje op restaurant met vrienden, toen een onbekende haar plots uit de wagen trok, naar het midden van de straat sleepte en een emmer diarree over haar uitkieperde.



Het incident gebeurde zeven maanden geleden, maar Van Tassel sprak pas onlangs over het voorval met de media. “Het was verschrikkelijk en het heeft mijn leven veranderd. Het veranderde het gevoel waarmee ik op straat loop”, vertelde ze aan de zender NBC, die een reportage draaide over het stijgend aantal criminele feiten gepleegd door daklozen in Los Angeles.



“Het was warme diarree. Ik was doordrenkt; er liep zelfs diarree in mijn ogen”, klinkt het. “De hulpdiensten zeiden dat er zoveel diarree op mij was, dat het leek alsof de man de diarree een maand lang opgespaard had. Ook mijn auto zat onder de diarree: die man bleef maar gieten en het spatte in het rond.”



Van Tassel werd naar het Presbyterian Hospital in Hollywood afgevoerd, waar ze getest werd op infectieziekten. Ze zal om de drie maanden opnieuw getest moeten worden.



De dader bleek psychotisch en schizofreen. “Hij hoort niet thuis in de cel, maar in de psychiatrie”, aldus Van Tassel. “Ik heb medelijden met hem. Hij heeft hulp nodig.” De man kreeg die hulp, maar slechts voor twee maanden. Hij werd in augustus ontslagen uit een psychiatrische instelling. “Ik zal zijn gezicht nooit vergeten. Als hij een mes had, had hij me vast neergestoken”, besluit Van Tassel.

