Puppy heeft een staart op zijn kop

Het ziet er een beetje vreemd uit, maar het is echt waar. Een Amerikaanse puppy heeft een staart op zijn kop!Het hondje wordt vanwege zijn staart ook wel eenhoorn-puppy genoemd. Hij kan de staart trouwens niet bewegen en volgens zijn verzorgers heeft hij er ook geen last van.De pup was door zijn vorige baasje achtergelaten aan de kant van de weg. Medewerkers van de dierenambulance vonden het hondje en namen hem mee. Ze zeggen dat hij hartstikke blij is en hopen dat er snel een nieuw baasje voor hem komt.