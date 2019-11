Jongen kan zijn hoofd draaien als een uil

Sameer Khan, een Pakistiaanse jongen van 14 jaar, is zo flexibel, dat hij zijn hoofd achterstevoren kan draaien. Hierdoor gaat hij door het leven met de bijnamen 'Owl Boy' en 'Rubbermaid'. Met dit merkwaardige talent hoopt hij op een filmcarrière, bij voorkeur in Hollywood. Hij denkt daarbij met name aan rollen in horrorfilms.Het opvallende kunstje is hem gelukt na maanden oefenen. Toen zijn moeder het hem een keer zag doen, heeft ze hem geslagen en hem bezworen dat hij zoiets nooit meer te flikken, omdat hij zijn nek ernstig zou kunnen beschadigen. Maar uiteindelijk heeft ze zijn talent geaccepteerd als een goddelijke gave.Sameer maakt deel uit van de dansgroep The Dangerous Boys, waarin hij gebruik maakt van de mogelijkheden van zijn flexibele lichaam. Sinds zijn vader na twee hartaanvallen het werken heeft moeten opgeven, ondersteunt Sameer zijn familie met de opbrengsten van zijn optredens.

17-11-2019 09:52:02