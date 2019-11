Nieuwe microfoons in raadszaal Berg en Dal kosten een ton

GROESBEEK - De microfoons in de raadszaal van het gemeentehuis in Groesbeek moeten vervangen worden. De draadloze microfoons, het gaat om 33 stuks, komen nog uit het oude gemeentehuis in Beek. Ze werden na de fusie begin 2015 meegenomen naar Groesbeek.



Nieuwe microfoons plus bijbehorende apparatuur kosten 100.000 euro en nog eens tien mille om ze te installeren.



Maar daarvoor krijgt Berg en Dal wel een modern systeem. Want de microfoons krijgen ook stemknoppen en bovendien kan met dit systeem via internet - de raadsvergaderingen zijn online te volgen - de spreektijd van de raadsleden zichtbaar gemaakt worden. Tijdens de recente begrotingsbehandeling heeft de gemeenteraad ‘ja’ tegen dit voorstel gezegd.

Reacties

16-11-2019 14:06:14 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.397

OTindex: 74.033

En wie zal dat betalen? ...... juist ja.

16-11-2019 14:38:04 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 76.064

OTindex: 32.950

waar hep dat voor nodig

16-11-2019 15:32:12 stora

Stamgast



WMRindex: 16.967

OTindex: 2.239

Dat geld had ook naar de belangrijke zaken kunnen gaan, zoals jeugdzorg of wat dan ook.



16-11-2019 15:40:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.397

OTindex: 74.033

@stora : Jahaaaa.... Maar nu hebben ze een modern systeem. En dat is toch véél belangrijker dan jeugdzorg of iets anders voor algemeen belang!

16-11-2019 15:46:01 stora

Stamgast



WMRindex: 16.967

OTindex: 2.239

@Mamsie , het is makkelijk geld uitgeven als het jezelf niets kost.

16-11-2019 16:59:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.397

OTindex: 74.033

@stora : Daar heb ik helaas geen ervaring mee, het lijkt me best leuk!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: