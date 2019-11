Kleinste hoefdier ter wereld voor het eerst in dertig jaar gespot

Al enkele decennia werd vermoed dat de zilverrugdwerghert was uitgestorven, maar daar brengen deze camerabeelden verandering in. Voor het eerst in der

15-11-2019 20:44:03 Mamsie

Al enkele decennia werd vermoed dat de zilverrugdwerghert was uitgestorven



Ze dachten dat het een hoef-niet-meer-dier geworden was....



15-11-2019 23:19:25 Khitchakut





"De onderzoekers hopen dat de ontdekking leidt tot een betere bescherming van de soort.."



Kun je geloven dat mensen, wetenschappelijke onderzoekers nog wel, zo ongelooflijk naïef kunnen zijn? De reden dat deze beestjes er nog zijn is hoogstwaarschijnlijk omdat iedereen dacht dat ze uitgestorven uitgeroeid waren!



Nu de onderzoekers van lik m'n vestje hun bestaan bevestigd hebben kun je er gif op innemen dat de h.h. stropers hun vallen weer uit de mottenballen gaan halen..



En als je denkt "Och, dat zal wel meevallen, zo groot als een kat, niet echt rendabel" dan vergis je jezelf deerlijk!! Met name Chinezen, (ja, die weer), zijn bereidt om kapitalen uit te geven om een stukje vlees van een bedreigde diersoort te kunnen eten.. Zo'n diertje kan makkelijk duizenden dollars opleveren



Ik voorspel een tweede uitroeiingsronde, deze keer waarschijnlijk definitief



.



16-11-2019 01:41:14 botte bijl

met dat alsnog uitsterven hoop ik van harte dat je geen gelijk krijgt, maar ook ik vrees het ergste na al die media-aandacht met dat alsnog uitsterven hoop ik van harte dat je geen gelijk krijgt, maar ook ik vrees het ergste na al die media-aandacht

