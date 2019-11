Russische ambassadeur neemt een stukje van Ereveld Leusden mee naar Moskou

LEUSDEN - In het Ereveld Leusden heeft de Russische ambassadeur aarde opgehaald om mee te nemen naar Moskou. Dat deed hij ter nagedachtenis van 75 jaar bevrijding.



De ceremonie begint vanmiddag met het uitdelen van rode bloemen en een speech. De aanwezigen hebben allemaal een strik op hun jas geknoopt met oranje en zwarte strepen, als eerbetoon voor de gesneuvelde soldaten. Slachtoffers uit de Sovjet-Unie die in de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven liggen in het Ereveld in Leusden. Er staan bijna geen namen op de graven want de identiteiten waren lange tijd onbekend en de families zijn nooit opgespoord.



Remco Reiding heeft meer dan twintig jaar onderzoek gedaan naar de gegevens van de slachtoffers. "Het zijn gewone jongens die ver van huis terecht zijn gekomen. Ze hebben gevochten in een oorlog met vreselijke gevolgen."



De historische onderzoeker mag de aarde ook uitzoeken. Met een klein schepje haalt hij wat aarde van de graven af en stopt het in een buidel. Die wordt vervolgens op een kussentje overhandigd aan de Russische ambassadeur, Alexander Vasiljevitsj Sjoelgin. De ambassadeur vindt het belangrijk om hier aanwezig te zijn. "Ik ben erg dankbaar dat er hier voor de rustplaats van de slachtoffers wordt gezorgd."



In de buidel wordt er nog meer aarde verzameld. Ook uit alle andere erevelden van Oost- en West-Europa. Uiteindelijk komt het terecht in een militair themapark dat herinnert aan de strijd van Rusland in de Tweede Wereldoorlog.



De Russische autoriteit maakte gisteren bekend dat ze geld aan het Ereveld schenken, namelijk 300.000 euro, zodat er nieuwe stenen kunnen worden geplaatst. Daar is Remco Reiding erg blij mee. Er is nog wel meer geld nodig om alle stenen te vervangen. "Dus we hopen dat de Nederlandse regering wat bijdraagt zodat we het Ereveld goed kunnen onderhouden."



De grafstenen worden vervangen zodat de juiste namen op de juiste stenen komen te staan. "In al die tijd heb ik zoveel nieuwe gegevens gevonden dat wat nu op de stenen staat niet klopt of onvolledig is. Er worden duizenden gegevens vervangen."



"Het was altijd een plek van stenen en de laatste jaren is het pas een plek geworden van mensen en hebben de jongens een gezicht gekregen." Hij hoopt zo snel mogelijk met de renovatie te beginnen en verwacht dat het ongeveer drie jaar gaat duren.



Heimaterde de andere kant op dus....

