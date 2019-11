Explosief Colombiaans kroegspel kun je nu in Utrecht spelen

UTRECHT - Kroegtijgers die zin hebben in iets anders dan darten of biljarten kunnen zich opmaken voor een nieuwe uitdaging. Het Colombiaanse spel Tejo (spreek uit: Teggo) komt naar Utrecht. Het lijkt in de verte op jeu de boules, maar dan wel een explosieve variant met een kleibak.



The Team Building in Utrecht opent vanavond een Tejo-baan aan de Admiraal Helfrichlaan. "Het spel wordt nog niet in Nederland gespeeld en in Colombia vind je het op elke straathoek." Joëlle van der Pol, mede-eigenaar van The Team Building, vindt dat onbegrijpelijk. "Het is een superleuk spel. Medewerkers waren naar Colombia geweest en zijn er helemaal fan van, dus zij zijn toen gaan kijken of het al in Nederland bestaat."



Dit is hoe Tejo werkt: twee teams spelen tegen elkaar. Er is een bak klei met een ring in het midden waar knalerwten op zitten. Je gooit een platte metalen schrijf, Tejo genaamd, in de bak met klei. Het doel is dat je zo dicht mogelijk bij de ring gooit. Als je de ring raakt hoor je een knal en krijg je drie punten, als je in het midden van de ring gooit, krijg je zes punten en bij beide tegelijk krijg je negen punten. Het team dat als eerst 27 punten heeft, heeft gewonnen. "De Colombianen spelen het op tien of vijftien meter afstand. Wij doen de toeristen-afstand namelijk zeven meter."



Waar het in Colombia met buskruit wordt gespeeld moet je het hier doen met grote knalerwten. Je hoort een knal maar ziet geen vonk. Joëlle gaat nog kijken of ze toch iets kan vinden dat een vonk geeft. "Voorop staat dat het wel veilig moet blijven. We kijken naar wat er binnen de wetten kan." Voor de veiligheid is er een brandkluis met een knalerwten-opslag. De grote knalerwten worden hier voor de zekerheid bewaard voor de brandveiligheid.



BIERTJE EN TEJO

Volgens Joëlle is het spel voor iedereen en net als in Colombia mag er ook bij gedronken worden. Een bekende uitspraak onder de jongeren in Colombia is: 'Poker y Tejo?' Dit betekent 'Biertje en Tejo?' Joëlle hoopt dat heel Nederland deze uitspraak straks ook gaat gebruiken: "Net zoals 'Netflix & chill'. Dat is een uitspaak waarbij iedereen weet wat je gaat doen. Als mensen straks 'Biertje en Tejo' zeggen moet iedereen weten: we gaan gezellig een spel spelen."



De opening vanavond is voor de vips, zoals Joëlle het noemt. Er wordt een lintje doorgeknipt door de consul van Colombia, Gedeon Jaramilo Rey. Er zijn mensen van het consulaat aanwezig en de piloten die de Tejo-stenen naar Nederland hebben meegenomen. De consul mag de eerste steen gooien en zijn vertrouwde spel dus voor het eerst in Nederland spelen. "Stel je voor dat je in het buitenland woont en dat Sinterklaas daar ineens komt", zegt Joëlle. Ze verwacht ongeveer vijftig tot honderd mensen. Vanaf donderdag is het ook te spelen voor publiek.



15-11-2019 08:45:55 venzje









Quote:

'Poker y Tejo?' Dit betekent 'Biertje en Tejo?' Poker is een biertje? Poker is een biertje?

15-11-2019 08:54:01 Khitchakut

Dus jeu de boules met knalerwten zeg maar? Nou is mijn Spaans wat roestig, maar volgens mij spreek je het uit als "Techo", niet "Teggo", daarmee de 'ch' zachter uitsprekend dan de 'gg'..

15-11-2019 10:23:35 Mamsie









cerveza vragen als ik bier wilde. @venzje : Ik zou eenvragen als ik bier wilde.

15-11-2019 11:41:24 venzje













: Ja, jeu de boem.



Wat de uitspraak betreft heb je trouwens ook gelijk. Amsterdammers herkennen dat verschil misschien niet, maar van Utrechters had ik toch anders verwacht. @GMVersluis : Ah, kijk eens aan! Dat verklaart een en ander. @Khitchakut : Ja, jeu de boem.Wat de uitspraak betreft heb je trouwens ook gelijk. Amsterdammers herkennen dat verschil misschien niet, maar van Utrechters had ik toch anders verwacht.

15-11-2019 12:41:11 Khitchakut

@venzje : Dank U! Die pluim steek ik fier op mijn hoed!

15-11-2019 13:14:37 botte bijl









in Colombia spelen ze het spel met buskruit, of die het buskruit zelf hebben uitgevonden

15-11-2019 13:31:41 Khitchakut

@botte bijl : Neuh, dat waren de Chinezen, Wu Ching Tsung Yao om precies te zijn

15-11-2019 13:36:45 botte bijl









@Khitchakut :

oh ja, nou weet ik het weer. was dat niet familie van die Chinees die eerst de hamer uitvond en kort daarna het jodelen oh ja, nou weet ik het weer. was dat niet familie van die Chinees die eerst de hamer uitvond en kort daarna het jodelen

