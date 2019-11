Gestolen auto met 16.000 euro erin gepakt op A28 bij Amersfoort

AMERSFOORT - Op de A28 bij Amersfoort heeft de politie een 24-jarige man aangehouden die rondreed in een gestolen auto waarin 16.000 euro verstopt zat.



De politie kwam de wagen maandag op het spoor dankzij een automatisch kentekenscansysteem. Dat ging af toen de auto langsreed.



Agenten besloten de bestuurder op te wachten en aan de kant te zetten. Al snel bleek dat het inderdaad ging om de auto die in Duitsland als gestolen was opgegeven. Maar dat was niet het enige, in de auto zat een verborgen ruimte met bijna 16.000 euro erin. De man uit Zoetermeer kon niet verklaren waarom hij dat bij zich had. Daarom wordt hij ook verdacht van witwassen.



