Beeld verzonken in sinkhole in Haarlemse winkelstraat

HAARLEM - Het beeld van de drie shoppende dames op de Grote Houtstraat in Haarlem is deels weggezakt in een zinkgat.



Het bronzen beeld is in 1966 gemaakt door Kees Verkade. Het staat op een breder gedeelte van de Haarlemse winkelstraat.



Kunstwacht, de organisatie die de beelden in Haarlem onderhoudt, gaat morgen kijken wat er precies is gebeurd en zal dan naar verwachting vrijdag het beeld weer rechtop zetten.

Reacties

14-11-2019 16:11:38 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.169

OTindex: 1.561

Nou, weggezakt, eerder scheef komen te staan. Ik stel me bij de titel een enorm gat voor waar het hele beeld in is verdwenen.

14-11-2019 17:47:09 stora

Stamgast



WMRindex: 16.958

OTindex: 2.238

@Grouse , misschien komt dat wel omdat die dames altijd schuine moppen vertellen. Misschien dat je dan zelf ook wat schuin komt te staan

