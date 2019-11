27 skeletten gevonden bij opgravingen Haarlems Dolhuys Museum

HAARLEM - Bij opgravingen in verband met verbouwing van het Dolhuys Museum aan de Schotersingel zijn onlangs maar liefst 27 skeletten gevonden. De botten en schedels worden onderzocht in de hoop te achterhalen waar deze mensen aan zijn overleden.



In het Dolhuys hebben onder andere melaatsen, lepralijders, dollen, dementen en onaangepasten gewoond. Bij de opgravingen waren fysische antropologen aanwezig, die aan de hand van de menselijke overblijfselen iets kunnen vertellen over het geslacht, lichaamslengte, gezondheidstoestand, hygiƫne en voedingsgewoonten.



Twee van de gevonden skeletten bij het Dolhuys Museum zijn compleet aangetrofen. De anderen waren vergraven, door wellicht eerdere werkzaamheden aan de Schotersingel.



Na het onderzoek worden de skeletten door de gemeente Haarlem herbegraven.

Reacties

14-11-2019 14:13:42 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.087

OTindex: 4.786

Quote:

De anderen waren vergraven, door wellicht eerdere werkzaamheden aan de Schotersingel. Ja, op die locatie werd en wordt nogal eens geklust. Ik heb er onlangs nog diverse oude vergunningen voor in mijn handen gehad. Ja, op die locatie werd en wordt nogal eens geklust. Ik heb er onlangs nog diverse oude vergunningen voor in mijn handen gehad.

14-11-2019 15:21:32 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.169

OTindex: 1.561

Quote:

In het Dolhuys hebben onder andere melaatsen, lepralijders, dollen, dementen en onaangepasten gewoond.

Is een lepralijder niet melaats? Is een lepralijder niet melaats?

14-11-2019 15:38:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.489

OTindex: 72.536



hoor ik ook tot die groep? 'onaangepasten'... leuk woordhoor ik ook tot die groep?

14-11-2019 15:51:24 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.169

OTindex: 1.561



Maar je bent volledig WMR-aangepast hoor



Laatste edit 14-11-2019 15:51 @allone : Als je erop staatMaar je bent volledig WMR-aangepast hoor

14-11-2019 15:53:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.489

OTindex: 72.536

@Grouse :

dat zie ik als een compliment dat zie ik als een compliment

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: