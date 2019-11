Zorgrobot houdt ouderen gezelschap: Ik vind haar heel lief

"Wat fijn om u vandaag te ontmoeten. Bent u in voor een leuke activiteit?" De 95-jarige Mien Meijers uit Kaatsheuvel knippert nauwelijks met haar ogen bij deze vraag, terwijl degene die hem stelt niet alledaags is. "Breien", antwoordt ze.



Maar dat kan zorgrobot SARA nog niet. Wel spelletjes en bewegingsoefeningen doen, een diashow tonen of een verhaal vertellen. Toch is mevrouw Meijers in haar nopjes met het gezelschap. "Ik ben blij dat ik nog zo oud heb mogen worden, dat deze voor mij wordt gemaakt. Ik vind d'r heel lief."



Ook het personeel van het verzorgingshuis van mevrouw Meijers is positief over de nieuwe bewoner, die bij wijze van proef een jaar blijft. Verpleegkundige Annet van Buul: "Het is echt een hulpmiddel en we kijken wat we ermee kunnen doen. Kijken of SARA zorg kan wegnemen en ons kan ontlasten."



De robot kan dienen als afleiding, bijvoorbeeld op een groep dementerende bewoners. "Als de verzorgende even weg moet, kan SARA de groep bezighouden met een filmpje of door iets te vertellen, zodat de mensen rustig blijven."



De reacties van de bewoners zijn in elk geval positief, vertelt Van Buul. "Ouderen reageren er heel positief op, de interactie met de robot is heel goed. Hun leeftijd maakt daarin niet uit."

Reacties

14-11-2019 12:38:29 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.388

OTindex: 74.001

Quote:

Kijken of SARA zorg kan wegnemen en ons kan ontlasten."



Daar heb je toch geen dure robot voor nodig, een eenvoudig laxeermiddel doet dat ook hoor! Daar heb je toch geen dure robot voor nodig, een eenvoudig laxeermiddel doet dat ook hoor!

14-11-2019 12:52:14 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 35.388

OTindex: 74.001

@Emmo : Hahahaha, ik zit hier te schuddebuiken want ik zie het alweer helemáál voor me!

14-11-2019 14:08:48 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.789

OTindex: 17.978

@Emmo :

: En anders neem je een kurkentrekker. Quote @Mamsie : En anders neem je een kurkentrekker. Ouch!!!

14-11-2019 16:17:15 Barmy

Erelid



WMRindex: 2.790

OTindex: 89

humanoids are daft

14-11-2019 16:17:29 Barmy

Erelid



WMRindex: 2.790

OTindex: 89

neem R2D2 FFS

14-11-2019 16:52:46 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.521

OTindex: 189

S Leuk zolang het een noviteit is, maar daarna is het hetzelfde als TV kijken als hij een filmpje afspeelt. En hij zal vast niet veel verhalen kennen, tenzij hij de gesprekken afluistert van anderen en dat doorverteld, dat zou ik dan wel weer leuk vinden

