Mischa fietst 2500 km door Japan: Ik hou helemaal niet van fietsen

Mischa Lamping fietst volgend jaar zo'n 2500 kilometer in Japan om geld op te halen voor het Emma Kinderziekenhuis. In februari start hij vanaf het meest zuidelijke punt; Cape Sata, Kagoshima en hoopt hij in april op het meest noordelijke puntje van Japan te eindigen.



Sinds augustus is Mischa aan het trainen voor zijn tocht door Japan. Wekelijks fietst hij tussen de 50 en 100 kilometer om er zeker van te zijn dat hij de 2500 in Japan uit kan fietsen.



Micha werd zelf tien weken te vroeg geboren, hij bleek een darmaandoening te hebben en is destijds direct geopereerd: 'Die mensen hebben daar mijn leven gered.'



Heftige periode voor ouders

Voor de ouders van Mischa was het een heftige periode: 'Dat ze dan aan mijn couveuse stonden in een ruimte waarbij alle couveuses samen stonden. Mijn ouders zitten op dat moment in die spanning en denken: "Gaat mijn kind het redden of niet?" Zo staan al die ouders naast hun eigen kind.'



Opvallend is dat Mischa voor de fiets heeft gekozen als vervoermiddel. Hij legt uit helemaal niet van fietsen te houden, maar ziet het als de perfecte manier om een land als Japan te ontdekken.



Tegenprestatie

'Ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik iets terug wilde doen, om geld binnen te halen voor het Emma Kinderziekenhuis. Dit als een soort dank voor destijds.'



Mischa heeft op dit moment bijna 2000 euro opgehaald dankzij 75 donateurs. Doneren kan nog op de website van Mischa.

Reacties

14-11-2019 11:36:51 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.087

OTindex: 4.786

Quote:

Ik hou helemaal niet van fietsen "... en ik heb eigenlijk ook een bloedhekel aan Japan." "... en ik heb eigenlijk ook een bloedhekel aan Japan."

14-11-2019 12:19:58 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 41.518

OTindex: 22.129

Quote:

maar ziet het als de perfecte manier om een land als Japan te ontdekken Heeft hij al eens de hoogtekaart van Japan bekeken? Heeft hij al eens de hoogtekaart van Japan bekeken?

14-11-2019 14:10:46 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.789

OTindex: 17.978

@Emmo : Ja, maar er is vast een route Fujiyama heen, alleen door de Japanse alpen is het wel een beetje zigzaggen

14-11-2019 14:47:09 venzje

Oudgediende



WMRindex: 16.087

OTindex: 4.786





Ook dat fietsen van 50 tot 100 km. Nee, niet per dag, maar per wéék. Veel mensen fietsen dat al tijdens het gewone woon-werkverkeer. @Emmo : Ik kreeg inderdaad ook al een beetje de indruk van een ietwat magere voorbereiding.Ook dat fietsen van 50 tot 100 km. Nee, niet per dag, maar per wéék. Veel mensen fietsen dat al tijdens het gewone woon-werkverkeer.

