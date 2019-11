12cm vleesetende lintworm na 15 jaar verwijderd uit hersenen man

Een Chinese man heeft een 12cm lange vleesetende lintworm uit zijn hoofd laten verwijderen die langzaam zijn hersenen vrat de afgelopen 15 jaar.Wang Lei begon in 2007 gevoelloosheid te ervaren aan zijn linkerzij en bleef vanaf toen lijden, omdat zijn gezondheid steeds achteruitging.Hij heeft verschillende specialisten geraadpleegd en werd een keer behandeld voor een kwaadaardige hersentumor, terwijl artsen probeerden te ontcijferen wat precies met hem aan de hand was.Maar de conditie van de man verslechterde en kreeg hij vaak black-outs en epileptische aanvallen.In 2018 ontdekten artsen dat een lintworm in zijn hersenen leefde, maar een operatie zou te riskant zijn, waardoor een niet-chirurgische behandeling werd voorgesteld om de parasiet te verwijderen.Echter verslechterde de situatie van de man drastisch en moest de riskante operatie van ruim twee uren toch worden uitgevoerd in de ‘Guangdong Sanjiu Brain Hospital’ om de lintworm te verwijderen.