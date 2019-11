Belgische (39) betrapt met naast 3 kinderen 111 kilogram drugs in haar Twingo

Een 39-jarige vrouw uit Brussel zit sinds begin september in een Franse cel nadat politie voor maar liefst 111 kilogram aan cannabishars in haar wagen

11-11-2019 19:00:29

Quote: Volgens de druglijn heeft hasj een straatwaarde van gemiddeld 9 euro per gram. Dat maakt dat de vrouw voor zeker een miljoen euro aan drugs bij zich had. “Door het grote aantal cannabisvariëteiten kan de prijs echter enorm schommelen en soms nog veel hoger liggen”, klinkt het.



Volgens mijn informatie ligt de inkoopprijs van hasj uit Marokko op € 0,25 per gram voor Critical en op € 1,00 per gram voor Beldiya. Ja, het is natuurlijk niet onmogelijk dat die mevrouw erin geluisd is, maar 111 kilo extra in een Twingo, zou je dat niet merken, denk ik dan. Kijk een kilootje van 10 of 20 meer of minder, dat merk je niet. Maar 111 kilo extra in een kleine Twingo, dat moet je toch merken, zou ik zo denken.