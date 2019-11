Bavaria in de fout met carnavalsposters: Verkeerd gesjeft

HANDEL / MARIAHEIDE - Het leek op een marketingstunt van Bavaria maar het was toch een foutje moet de bierbrouwer eerlijk toegeven. In diverse plaatsen in Brabant zijn carnavalsposters opgedoken van de bierbrouwer waarbij dorpen de verkeerde carnavalsnaam is toebedeeld. Zo zijn Handel en Mariaheide opeens naar een naburig dorp vernoemd.



In Handel, oftewel het Bergkneuterrijk, kunnen ze er wel om lachen. “De Drumknaauwers is een paar kilometer verderop. Wij zijn Kneuters en da’s toch wel wat anders. Maar dat zullen ze bij Bavaria toch ook wel weten”, aldus een oudere dame die met haar hond langsloopt.



De poster weghalen hoeft voor haar niet. “Het was me nog niet eens opgevallen. Maar ik vier altijd hier carnaval en mensen uit Gemert komen nauwelijks hier naartoe, dus een beetje vreemd is het wel.”



‘Kuussegat slaat echt nergens op’

In Mariaheide, Krikkeldurp, lijkt de rivaliteit wat groter. “Met alles worden wij met Veghel verward, zelfs met ons adres. Dus die eigen naam met carnaval koesteren we. Dan slaat Kuussegat echt nergens op.”



Zo denkt Luuk van Stiphout er ook over. Hij is de broer van Prins Thijs d’n Urste. “We kunnen het prima vinden met de Kuussegatters, maar we zijn het natuurlijk niet. Dan is het raar dat niet onze eigen dorpsnaam op die posters staat. Ik hoop dat ze nog verwisseld worden.”



'Verkeerd gesjeft'

Bierbrouwer Bavaria laten weten 'bijzonder gevleid' te zijn dat er direct wordt gedacht aan een bewuste actie. "In alle eerlijkheid moeten wij bekennen dat het in dit geval geen pr-stunt is. Onze Sjef Posterplakker heeft het simpelweg verkeerd gesjeft, wellicht zat hij met zijn gedachten al bij Carnaval. Oeps!"



De posters zullen snel worden aangepast. De tekst op de abri wordt aangepast en zal verwijzen naar de gemaakte fout, iets in de trant van: 'Oeps, sorry', aldus een woordvoerder van Bavaria. "De nieuwe posters hangen er waarschijnlijk morgen al, en zeker zaterdag."

Reacties

Kuussegat. Rare jongens, die Veghelnaren. Om je dorp 'Kalverkont' te noemen...

Ik vind het Franse Hameau de Gros Cul nog altijd hilarisch!

En dat staat daar permanent! @venzje : En dat is altijd maar tijdelijk.Ik vind het Franse Hameau de Gros Cul nog altijd hilarisch!En dat staat daar permanent!

Ach, uiteindelijk is het allemaal flauwekul..

@venzje : Zoo jammer dat ik geen foto kan plaatsen.....

@Mamsie : Tuurlijk kun je dat! We zijn hier met genoeg mensen die je daarbij kunnen helpen.

Maar dat kan toch niet in dit topic?



Laatste edit 11-11-2019 12:33 @venzje : Ik ga het nog een keer proberen....Maar dat kan toch niet in dit topic?

@venzje : Ik heb weer eens gekeken naar de uitleg in de huisregels, maar daar werd ik ook niet wijzer van, integendeel!

@Mamsie : Heb je de foto al ergens online staan?

@venzje : Nee, alleen in mijn eigen fotoalbum op mijn tablet.

Op de desbetreffende sites vind je instructies hoe je er een foto kunt uploaden. Dan is het handig om eerst een online foto-opslag te openen. Bijvoorbeeld op MyAlbum.com Picturetrail.com . Of gewoon in Google Photos , als je al een Google- of Gmail-account hebt.Op de desbetreffende sites vind je instructies hoe je er een foto kunt uploaden.

11-11-2019 14:02:04 Khitchakut





Je bent daar nu al zolang mee aan het worstelen, dat wordt nooit wat, stuur maar naar mij lieverd, dan zal ik 'm voor je posten. . @Mamsie : Sommige mensen hebben wanneer het op computers aankomt twee linkerhanden.. Helaas heb jij er drie..Je bent daar nu al zolang mee aan het worstelen, dat wordt nooit wat, stuur maar naar mij lieverd, dan zal ik 'm voor je posten. .

Het is echt vreselijk, zo onwetend als ik ben op dit gebied. En de ellende is ook, ik krijg het met geen mogelijkheid meer aangeleerd.

Iets met een ouwe aap en nieuwe kunstjes ofzo....

Je bent een schat! Bedankt en daar komt ie! @Khitchakut : Owww, als ik jóu toch niet had!Het is echt vreselijk, zo onwetend als ik ben op dit gebied. En de ellende is ook, ik krijg het met geen mogelijkheid meer aangeleerd.Iets met een ouwe aap en nieuwe kunstjes ofzo....Je bent een schat! Bedankt en daar komt ie!

@venzje : Ik heb Mamsies foto ook ingezoomd om het bord duidelijk leesbaar te maken..

Het ziet er al zo vertrouwd uit!

Ik krijg er gelijk alweer zin an! @venzje : Dat weggetje... Ach daar hopen we volgend jaar weer te rijden op weg naar de supermarkt!Het ziet er al zo vertrouwd uit!Ik krijg er gelijk alweer zin an!

@Mamsie : Als altijd, graag gedaan lieverd

En toch klinkt het meer als een bewuste actie.

