Demonstranten besmeuren Boliviaanse burgemeester en knippen haar af

Demonstranten in de plaats Vinto in Bolivia hebben op wel heel duidelijke wijze laten weten dat ze liever gisteren dan vandaag een nieuwe burgemeester willen. Ze besmeurden Patricia Arce onder meer met rode verf en knipten haar af.De actie van de demonstranten staat niet op zich. Er zijn de laatste tijd veel confrontaties tussen demonstranten en de autoriteiten. Er zijn al zeker drie doden gevallen.De demonstranten gaven burgemeester Arce de schuld van de doden en sleepten haar door de straten, zonder schoenen aan. Ook schreeuwden ze 'moordenaar, moordenaar', naar Arce en zetten ze haar kantoor in brand.De situatie in Bolivia is ontstaan na de verkiezingen op 20 oktober. Toen werd het tellen van de stemmen 24 uur lang gepauzeerd, en daarna won zittend president Morales met precies genoeg stemmen om geen tweede verkiezingsronde nodig te hebben.Ook een organisatie die toeziet op een eerlijke gang van zaken tijdens de verkiezingen, de OAS, twijfelde aan de verkiezingen, en heeft een onderzoek ingesteld.