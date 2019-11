Gelovigen ontdekken na jaar dat tempel eigenlijk openbaar toilet is

In India is grote consternatie ontstaan. Gelovigen in de stad Maudaha in de staat Uttar Pradesh zijn na meer dan een jaar te weten gekomen dat het geb

11-11-2019 10:05:49 Mamsie

Sla je toch mooi een pleefiguur met je devotie!

Laatste edit 11-11-2019 10:19 Ach, ze hebben daar ook Ratten Tempels , tempels dus waar het letterlijk wemelt van de ratten die door de gelovigen gevoerd worden. De stap van rat naar plee is eigenlijk niet zo groot

11-11-2019 10:20:42 venzje

Religie blijft toch een merkwaardige hobby...

11-11-2019 10:21:41 Mamsie

Hebben ze de plee aanbeden omdat ze die voor een boeddhabeeld aanzagen?

11-11-2019 12:55:03 DrZiggy

S De vraag is natuurlijk of ze nu een jaar lang in zonden hebben geleefd en wat dat voor gevolgen heeft op de lange termijn

11-11-2019 13:48:50 Mamsie

@DrZiggy : Jij bedoelt, omdat ze een jaar lang het schijthuis aanbeden hebben?

11-11-2019 15:27:20 DrZiggy

@Mamsie : Precies, in de meeste geloven mag je niet zomaar iets anders aanbidden en als je verplicht bent om 1x per dag of iets dergelijks te bidden bij een tempel, hebben ze zich daar ook niet aan gehouden.

11-11-2019 17:30:30 sleeper

Tempels moeten toch eerst ingezegend worden? Dan hebben ze daar het eerste heilige openbaar toilet ter wereld!

